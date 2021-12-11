الصحة تعلن عن تسجيل أول اصابتين بمتحور أوميكرون في المملكة

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس عن تسجيل أول اصابتين بمتحور أوميكرون في المملكة.

وذكرت وزارة الصحة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان.

واضافت، أن الإصابة الثانية تعود لمواطن اردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخراً، وهو محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الاصابة.

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