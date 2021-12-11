الأعاصير فى ولاية كنتاكى الأمريكية تخلف أكثر من 70 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ووصف الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم السبت، الأعاصير التى تضرب وسط الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها مأساة تفوق التصور. وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكترونى، أن العواصف القوية ضربت ولايات كنتاكى وإيلينوى وأركنساس وتينيسى وميسورى.

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