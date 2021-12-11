الأطباء يمنحون ملكة بريطانيا الضوء الأخضر لاستضافة حفل الكريسماس

جدة - نرمين السيد - وسيقام الحفل فى قلعة وندسور فى العام الحالى لأول مرة منذ ما قبل بداية وباء فيروس "كورونا" المستجد، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان قصر باكنجهام هو المكان الذى يتم فيه إقامة حفل الكريسماس للعائلة المالكة البريطانية سنويا، ولكن بسبب خضوعه حاليا لتجديدات واسعة النطاق، أصبحت قلعة وندسور هى أنسب بديل عملى لهذا الحدث لعام 2021.

وظلت ملكة بريطانيا مقيمة فى قلعة وندسور خلال معظم فترات فيروس "كورونا".

ومن المتوقع أن تسجل ملكة بريطانيا (95 عاما) رسالتها الخاصة بعيد الميلاد فى قلعة وندسور، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كما يبحث رجال البلاط الملكى فى إمكانية ظهور الملكة علنا فى الفترة التى تسبق عيد الميلاد.

ومن المتوقع أن تقضى ملكة بريطانيا عيد الميلاد فى ساندرينجهام، كما جرت العادة.

يشار إلى أن ملكة بريطانيا أُجبرت على إلغاء عدد من الارتباطات بعد إصابتها بالتواء فى الظهر، وكانت تقوم بواجبات خفيفة فقط فى الأسابيع الأخيرة، وشوهدت آخر مرة علنا فى 19 أكتوبر الماضى.