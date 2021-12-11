تسجيل طفل في نظام نور 1443 مرحلة رياض الأطفال بالشروط والتفاصيل

تسجيل طفل في نظام نور 1443 ، من أكثر الأمور التي يبحث عنها أولياء الّأمور هي طريقة التسجيل في رياض الأطفال من خلال نظام نور، باعتباره أكبر موقع تعليمي يمكن لولي الأمر التسجيل في رياض الأطفال، وأيضًا متابعة المسيرة التعليمية للطالب فيما بعد، وكما يمكن القيام بكل الخدمات التعليمية بكل سهولة، حيث يعمل بطريقة الكترونية للفحص والتدقيق من أهلية الطالب لقبوله في الروضة، ومن خلالنا سنقدم لكم اليوم خطوات طلب تسجيل طفل في رياض الأطفال نظام نور 1443.

تسجيل طفل في نظام نور 1443

حرصت وزارة التعليم السعودية على تسهيل كل الخدمات التعليمية المقدمة، بإنشاء نظام نور الذي يخدم كلًا من المعلم، الطالب، ولي الأمر، واليوم سنتعرف على طريقة تقديم طلب تسجيل طفل في رياض الأطفال نظام نور 1443:-

يبدأ بالدخول على منصة نور التعليمي.

كتابة اسم المستخدم، كلمة المرور.

ثم الضغط على صفحة تسجيل الأبناء والتي ستكون موضحة بالصفحة الرئيسية.

اختيار تسجيل طالب جديد بالضغط عليها.

سيتوجب إدخال رقم الهوية للطالب المطلوب تسجيله، وفي حالة إن كان الطالب غير سعودي يتم إدخال رقم الإقامة.

يجب تحديد صلة القرابة بين الطالب، ولي الأمر.

إضافة تاريخ الميلاد، جنسية الطالب، جنسية الأم، الأب، رقم الهوية أو رقم جواز السفر.

توضيح عمل ولي الأمر.

إدخال كل بيانات الطالب المطلوب تسجيله في رياض أطفال.

يتوجب أيضًا تحديد بيانات المدرسة المراد التحاق الطفل بها، مع العلم أنه يجب اختيار مدرسة أخرى بديلة فهي حالة إن كانت الكثافة لا تسمح بالمدرسة الأولى.

إرفاق كل المستندات المطلوبة والتي تشتمل على الأوراق الثبوتية الخاصة بالطالب وولي الأمر، مثل شهادة التحصين الأساسية، ما يثبت محل الإقامة، الفحص الطبي.

ثم الضغط على تأكيد الطلب.

شروط تسجيل طفل في مرحلة رياض الأطفال

حددت وزارة التعليم السعودية شروطًا يجب توفرها لقبول تسجيل الطفل في مرحلة رياض الأطفال مثل:-