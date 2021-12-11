تسجيل 38 وفاة و4936 اصابة .. الأردن يتخطى عتبة مليون اصابة كورونا

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 38 وفاة و4936 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11917 وفاة و1003428 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 10.15 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.