دوت الخليج :- قالت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة رائدة القطب، الجمعة، إن الشخص المصاب بمتحور فيروس كورونا الجديد (أوميكرون)، ولا يوجد له تاريخ سفر، "قد يكون أصيب بالفيروس بعد تحوره في الأردن".
وأوضحت القطب أن انتقال الفيروس بين الأشخاص قد يؤدي إلى تحوره.
وأشارت إلى أن الحالة المكتشفة للشخص الذي لم تسافر عبر إجراء فحص روتيني لـ5-10% من العينات لمعرفة المتحورات، حيث ثبتت إصابته بأوميكرون , وفق المملكة .
وأعلنت وزارة الصحة مساء الخميس عن تسجيل أول إصابتين بمتحور من فيروس كورونا من نوع أوميكرون في الأردن.
وأوضحت القطب، أن الشخص المصاب محليا قد يكون خالط أشخاص آخرين قبل اكتشاف إصابته، مشيرة إلى سرعة انتشار النسخة المتحورة.
ولفتت النظر إلى أن النظام الصحي في الأردن ما زال قادرا على تحمل الإصابات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركز الوطني لمكافحة الأوبئة: أوميكرون قد يكون تحور محليا في الاردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.