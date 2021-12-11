أخبار اليمن : الراعي ينتقد إزدواجية الأمم المتحدة في يوم حقوق الإنسان

الراعي ينتقد إزدواجية الأمم المتحدة في يوم حقوق الإنسانقال رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، إنه في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يتعرض الشعب اليمني لعدوان وحصار للعام السابع على التوالي.

وخلال ترؤسه اليوم أولى جلسات أعمال مجلس النواب للفترة الثالثة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي السادس عشر، ذكّر رئيس مجلس النواب، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمعاناة الشعب اليمني المنسي في ظل استمرار العدوان والحصار.

وتساءل " أين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مما يجري في اليمن من قتل لأبناء الشعب اليمني بالأسلحة المحرمة دولياً، وأين دور المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان في اليمن والدفاع عن قضيته ومظلوميته وما يتعرض له من عدوان وحصار".

وأضاف" في هذه المناسبة نقول لأحرار العالم، ارفعوا أصواتكم من أجل إيقاف العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي، والاستهداف اليومي للمدنيين بمئات الغارات والصواريخ المحرمة دوليا".. مؤكدا على أهمية ترجمة هذه المناسبات إلى أفعال حتى لا تصبح مجرد شعارات جوفاء.

وفي مستهل الجلسة، وقف نواب الشعب دقيقة حداد، وقرأوا الفاتحة ترحماً على روح فقيد الوطن عضو مجلس النواب علي سعيد القشيبي ممثل الدائرة 232، بلاد الروس، محافظة صنعاء، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والتفاني في أداء واجباته ومهامه التشريعية والرقابية في اللجان البرلمانية التي عمل بها.

وأكدوا أن رحيله مثل خسارة لمجلس النواب والوطن بشكل عام، منوهين بمواقفه الوطنية الثابتة في مناهضة العدوان وأدواته.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفي الجلسة، التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، استمع المجلس إلى مشروع جدول أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي السادس عشر، وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استعرض المجلس تقريراً موجزاً عن أعماله خلال الفترة السابقة، كما استعرض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل جلسات أعماله غداً الأحد بمشيئة الله تعالى.

