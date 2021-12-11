رئيس نيكاراجوا: الصين ستصبح قريبا أكبر قوة اقتصادية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو"، أضافا أورتيجا "أصبحت الصين قوة تتصدى للفقر والجوع وطوّرت الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا". وأوضح فى حفل تخريج عسكريين "خلال سنوات قليلة لن يكون أكبر اقتصاد فى العالم هو الولايات المتحدة، بل الصين".

وأعلنت نيكاراجوا قطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان واعترافها بـ"صين واحدة" تمثّلها حكومة بكين فى قرار وصفته تايبيه بأنه "مؤلم ومؤسف" لينخفض عدد البلدان التى تعترف بالجزيرة الديموقراطية إلى 14 دولة.

وجاء هذا القرار المفاجئ فى وقت شدّدت الولايات المتحدة عقوباتها على رئيس نيكاراجوا إثر الانتخابات الرئاسية التى جرت فى نوفمبر الفائت وفاز فيها بولاية رابعة على التوالى، بعد أن اعتقل جميع منافسيه.

وبينما تشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا شديدا دعت واشنطن جميع الدول الديموقراطية إلى "تعزيز علاقاتها مع تايوان".

وقال أورتيجا إن خطاب الولايات المتحدة "سخيف". وأضاف أنهم "يشعرون بأن لديهم الحق فى إقامة علاقات (مع الصين) لأنهم يعرفون أنها قوة اقتصادية ولا يمكنهم التقليل من شأنها".

وتابع "يقومون بعمل مثير للسخرية يتمثل فى معاقبة الصين ويعتقدون أنهم سيوقفون النمو كما يفعلون مع الاتحاد الروسى وكما يفعلون مع العديد من البلدان فى العالم".