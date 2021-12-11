عروض تقسيط تويوتا كورولا وطريقة تقديم طلب جديد 2021

عروض تقسيط تويوتا كورولا 2021 هي واحدة من أفضل العروض المقدمة عن طريق عروض تمويل الأهلي التأجيري، والذي تمت الإشارة إلى أنه سار حتى نهاية العام الجاري، وهناك مجموعة من المميزات في هذا العرض وتظهر ذلك من خلال قيمة الأقساط الميسرة، ويبحث العديد من المواطنين عن أفضل عروض سيارات بسعر الكاش كما يبحثون عن أسرع وأنسب وسيلة يمكن من خلالها تقديم طلب تقسيط سيارات لذا سنتعرف على طريقة الحصول على تقسيط كورولا 2021 الموديل الجديد.

عروض تقسيط تويوتا كورولا

تعاون البنك الأهلي السعودي مع شركات عديدة لتقسيط السيارات وهذه الشركات منها معارض متخصصة في بيع السيارات الجديدة، ومن بين تلك الشركات هي شركة عبداللطيف جميل أما عن مميزات عروض تقسيط تويوتا كورولا فهي كالتالي:

قيمة الأقساط الشهرية ميسرة سواء في حال تحويل الراتب أو في حال عدم تحويل الراتب، فقد بلغت القيمة للرواتب المحولة إلى البنوك السعودية الأخرى حوالي ألف ريال سعودي، بينما الرواتب التي يتم الموافقة على تحويل إلى البنك الأهلي قيمة القسط ستكون حوالي 881 ريال سعودي في الشعر الواحد.

يمكن الحصول على تقسيط تويوتا بدون دفعة أولى من خلال البنك، وذلك عند الموافقة على تحويل الراتب بينما في حال عدم قبول التحويل سيتم سداد قيمة لا تقل عن 10% من قيمة السيارة، والدفعة الأخيرة عند التحويل ستكون حوالي 40%، بينما في حال عدم التحويل ستكون 30% من إجمالي السعر.

وفيما يخص الرسوم الإدارية فقد بلغت قيمتها 0%، وذلك في نطاق العرض الجديد وهو ساري حتى نهاية ديسمبر ومتوفر من خلال شركة عبداللطيف جميل.

تقديم طلب تقسيط كورولا 2021

من أجل تقديم الطلب إلكترونيًا لا بد من حساب قيمة التمويل عن طريق موقع البنك الأهلي السعودي ومن ثم البدء في إدخال البيانات في نموذج الطلب كالتالي:

زيارة موقع البنك الأهلي السعودي.

ثم الدخول إلى عروض التمويل واختيار تويوتا.

النقر على خيار تقديم طلبك الآن.

ابدأ في إدخال البيانات في الحاسبة التي تظهر أمامك، ثم قم بإدخال البيانات في نموذج طلب تمويل الأهلي التأجيري، وبعد الانتهاء قم بالنقر على خيار حفظ.