طريقة تحضير خبز الشريك السعودي الطازج في البيت بخطوات بسيطة

يعتبر خبز الشريك من أنواع الخبز التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ومخبوزات الشريك هي أحد أنواع المعجنات وتكون مدورة الشكل ولينة شبيهة بالخبز الكايزر، وهي من المعجنات الشهيرة جداً في الشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا ووسط آسيا أيضاً حيث تعرف في العراق باسم “جُرَكْ” أو “جورك” أو “لفة الخميرة” وفي الجزيرة العربية والسعودية والجزائر تسمى تلك المعجنات بإسم “خبز الشريك” فيتسم ذلك الخبز بالمذاق الجيد والنكهة الشهية كما أن المقادير متوفرة في المنزل بصورة دائمة، ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير خبز الشريك.

خبز الشريك في البيت

تتسم المقادير التي سوف نحتاجها لعمل خبز الشريك بأنها غير مكلفة ومتواجدة في المنزل بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية مقادير خبز الشريك.

أربعة كؤوس من الدقيق الأبيض الفاخر. ربع كأس من الزبدة أو الزيت النباتي. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقتان كبيرتان من الحمص المنقوع المطحون. ملعقة صغيرة من السكر الأبيض. كأس من المياه الدافئ. كأس من اللبن الزبادي. سمسم للزينة. بيضة مخلوطة مع ملعقة من الحليب المجفف.

إذا كان الخبز مالح يتم إحضار كلًا من التالي

ملعقة من الملح. ملعقة من البهارات المشكلة. حبة البركة للزينة.

إذا كان الخبز محلي يتم إحضار كلاً من التالي

ربع ملعقة من الملح. ملعقة صغيرة من السكر. كمية من الزبيب. سكر بودرة.

مقادير خبز الشريكخطوات تحضير خبز الشريك

يتم تحضير خبز الشريك بخطوات سهلة وسريعة للغاية وتتبعوا معنا في السطور الآتية الطريقة التي يتم تحضير بها خبز الشريك.

يتم وضع الزبدة مع كافة المقادير الجافة ويتم فركهم جيدًا مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم وضع الخميرة في المياه والسكر. الخطوة التالية يتم إضافتهم إلى المكونات الجافة ويتم العجن بالاعتماد على المياه والزبادي. في حالة إذا كانت العجينة طرية هنا يتم إضافة رشة من الدقيق. بعد ما يتم العجن يتم وضع غطاء لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم العجن مرة أخرى ثم يتم تقسيمها إلى كرات حجمها متوسط ثم الضغط عليها ضغطتين ليتكون لديكم قرص سميك شبيه بالرغيف الصغير.

طريقة تحضير خبز الشريك في المنزل