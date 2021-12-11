ممثلة أممية تزور الأردن للاطلاع على تجربته في القضاء على العنف ضد الأطفال

دوت الخليج :- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن الممثلة الخاصة للأمين خاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال نجاة معلا مجيد تزور المملكة حاليا للاطلاع على التجربة الأردنية في القضاء على العنف ضد الأطفال.

وأوضحت "اليونيسف" في بيان، اليوم السبت، إن الزيارة التي تمتد إلى 16 من كانون الأول الحالي تأتي في إطار إبداء تقدير الممثلة الخاصة للأمين العام للالتزام الذي تضطلع به الحكومة الأردنية للقضاء على العنف ضد الأطفال، ودعم الجهود المشتركة لتوسيع نطاق العمل للقضاء على أشكال العنف ضد الأطفال.

أشارت إلى أن الدكتورة مجيد ستلتقي بشكل مباشر بالأطفال والنساء والمجتمعات المحلية، كما وستجري مشاورات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزراء، وصنّاع السياسات، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمعات المحلية.

جدير ذكره أن الأمين العام للأمم المتحدة قام بتعيين الدكتورة نجاة معلا مجيد من دولة المغرب، كممثلة خاصة معنية بالعنف ضد الأطفال في 30 من شهر أيار 2019. ويشار إلى أن الدكتورة نجاة مجيد هي طبيبة أطفال، كرّست حياتها على مدى 3 عقود لتعزيز وحماية حقوق الأطفال، كما سبق وأن شغلت منصب رئيسة قسم طب الأطفال ومديرة مستشفى الحي الحسني للأم والطفل بالدار البيضاء، وكانت عضوا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.

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