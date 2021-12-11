تسجيل 24 وفاة و2708 اصابات كورونا جديدة في الأردن

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 24 وفاة و2708 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11941 وفاة و1006136 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 43ر9 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 66843 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 207 حالات، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 119 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1256 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 32 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 49 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 35 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 30 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 46 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 24 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 11 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 4012 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 927352 حالة.

وبين إجراء 28728 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 12696572 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4220599 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3813116 شخصا.