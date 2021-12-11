أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة العميد الصلاحي

الأمين العام يعزي بوفاة العميد الصلاحيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد/عادل محمد الصلاحي ، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / شوقي أحمد الصلاحي، والقاضي/ خالد محمدالصلاحي واخوانه، والى نجل الفقيد /عابد عادل الصلاحي واخوانه، وكافة آل الصلاحي، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته بهذا المصاب.

مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

