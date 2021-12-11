كورونا.. بلجيكا تبدأ تطعيم الأطفال

كورونا.. بلجيكا تبدأ تطعيم الأطفالأعلنت وزارة الصحة البلجيكية، يوم السبت، أنها ستبدأ إعطاء أول دفعة مكونة من 186 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا للأطفال من شركة فايزر، مما يعنى أن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا قد يبدأون فى تلقى التطعيم فى الشهر المقبل.

ونقلت صحيفة بروكسل تايمز المحلية عن ديرك ديولف من فريق عمل التطعيم قوله إن لقاحات الأطفال لها تركيبة وجرعة مختلفة عن لقاحات البالغين، ونحن الآن فى انتظار مشورة المجلس الصحى الأعلى" ، مضيفًا أنه من المتوقع صدور قرار من المؤتمر الوزارى المشترك بشأن الصحة بحلول يوم الجمعة المقبلة.

وقال ديولف إذا تم إعطاء الضوء الأخضر الرسمي، فيمكن أن تخرج الدعوات الأولى لتلقى اللقاح فى نهاية العام الجاري، على أن تبدأ حملة التطعيمات فى الشهر المقبل، وكما هو الحال مع البالغين ، لن يكون اللقاح إجباريًا".