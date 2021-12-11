“بالرقم الامتحاني” نتائج القبول المركزي 2021 موقع نتائجنا “pdf” بالعراق ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي

نتائج القبول المركزي 2022، مازال البحث على قدم وساق من قبل الطلبة والطالبات بالعراق يريدون معرفة موعد ظهورنتائج القبول المركزي 2022، حيث يرغب الطلاب في الدخول على الموقع، وذلك من أجل الاستعلام عن النتيجة عبر الرقم الامتحاني الخاص بالطلبة والطالبات، ومن المفترض أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العالي بالعراق طرح نتيجة القبول المركزي الساعات القليلة المقبلة، وهذا بعد أن تم تداوله في الاجتماع الأخير مع إدارة الدراسات والتخطيط والمتابعة بالوزارة، ويُذكر أن الكثير من الطلبة والطالبات أنهوا بالفعل شهادتهم وقدموا مؤخرًا على الجامعات بالعراق، ويريدون الفترة الحالية الاستعلام عن نتائج القبول، وعبر موقعنا الإخباري ثقفني سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن النتائج خطوة بخطوة، بالإضافة إلى رابط موقع وزارة التعليم العالي ورابط موقع نتائجنا.

نتائج القبول المركزي 2022 بالرقم الامتحاني

وضحت وزارة التعليم التعالي والبحث العالي للطلبة والطالبات بأنها تستعد الآن للإعلان عن نتائج القبول المركزي 2022 قريبًا، وقد قامت بنشر تدوينة لها عبر موقعها الرسمي على تويتر بأن التعليم تستعد لإطلاق نتائج القبول المركزي قريبًا، وتُجرى الآن عمليات المراجعة لمستندات وأوراق الطلاب الذين قاموا بتقديمها، والجدير بالذكر أن النتيجة ستكون متاحة على موقع وزارة التعليم العالي بالعراق، بالإضافة إلى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة التابعة للوزارة، أضف إلى ذلك موقع نتائجنا، وينتظر آلاف الطلبة والطالبات في العراق الآن إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن النتيجة إلكترونيًا عبر الشبكة، ولم يعد تفصلنا إلا بعد الساعات القليلة عن النتيجة، وتأتي الجامعات الخاصة بالقبول جامعة ديالي وبابل والنهرين وكركوك والقادسية والعراقية والمثني وبغداد وعدد من الجامعات العراقية.

الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2022

بإمكان الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2022، عبر موقع نتائجنا، أو عبر موقع وزارة التعليم العالي، ويأتي خطوات الاستعلام عن النتائج كالتالي: