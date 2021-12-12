استعلام عن وافد نقل كفالة 1443 برقم الحدود عبر وزارة العمل ومنصة أبشر

استعلام عن وافد نقل كفالة 1443 ، يعتبر من الأمور التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث سهلت الحكومة طرق الاستعلام الكترونيًا على الموقع الرسمي، عوضًا عن الذهاب لمقر الوزارة، وحرصًا منا على تقديم كل ما تبحثون عنه، جئنا لكم اليوم بخطوات استعلام عن نقل كفالة وافد بكل الطرق التي أتاحتها وزارة العمل، والتي ستساعدك في القيام بكل ما تحتاجون له في خطوات بسيطة.

استعلام عن وافد نقل كفالة 1443

لقد طورت الحكومة السعودية في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يعتبر التحول الرقمي وإنجاز كل المهام الكترونيًا ضمن تحقيق رؤية السعودية 2030، وبالطبع هذا الأمر ساعد الجميع على إنهاء كل الإجراءات التي كانت تتطلب الذهاب لمقر الوزارات والهيئات، والانتظار لساعات طويلة، في غضون دقائق بمجرد زيارة الموقع الرسمي، مثل زيارة موقع مكتب العمل استعلام عن نقل كفالة وافد.

وبالطبع نقل الكفالة للوافدين من الأمور التي يحتاج لها الكثير من المواطنين السعوديين، والتي تتطلب اجراؤها من قَبل أصحاب العمل، عن طريق تقديم طلب نقل خدمة عامل من صاحب عمل أو منشأة لمنشأة أو صاحب عمل آخر، والتي أتاحتها وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بهذه الخطوات الآتية:-

زيارة موقع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية الرسمي.

اختيار خدمات الوزارة والضغط عليها.

اختيار بوابة الخدمات الالكترونية.

الضغط على خدمات الاستعلام.

اختيار استعلام عن وافد نقل كفالة.

إدخال رمز التحقق الموضح بالصورة.

الضغط على بحث.

الانتظار عدة دقائق حتى يتم تحميل البيانات.

خطوات الاستعلام عن وافد نقل كفاله برقم الحدود وزارة العمل

أتاحت أيضًا وزارة العمل أيضًا إمكانية استعلام عن وافد نقل كفالة برقم الحدود، عبر الموقع الرسمي الخاص بها ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

إتمام عملية تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم، كلمة المرور.

ثم الضغط على المنشأة.

اختيار استعراض الخدمات.

ثم الضغط على كافة الخدمات (نقل الكفالة).

اختيار استعلام عن نقل كفالة عامل.

الضغط على بحث.

ثم الانتظار حتى تظهر كل البيانات الخاصة بالعامل.

الضغط على موافق.

ثم ارسال للحصول على كل المعلومات.

خطوات الاستعلام عن وافد نقل كفاله برقم الإقامة عبر منصة أبشر

تعتبر منصة أبشر من أهم المنصات الحكومية السعودية، والتي تشمل على كل الوزارات والهيئات التي يمكن من خلالها إنجاز كل الإجراءات، والتي من بينها استعلام عن وافد نقل كفالة، حيث أتاحت الاستعلام برقم الإقامة بهذه الخطوات الآتية:-