حجز موعد مؤسسة التقاعد 1443 لتحقيق رؤية السعودية 2030 والتحول الرقمي

حجز موعد مؤسسة التقاعد 1443 ، تحرص مؤسسة التقاعد على أن تسهل جميع الخدمات المقدمة لها مثل حجز موعد مؤسسة التقاعد خدمات المستفيد وطرق التواصل والاستفسار الذي سنتعرف عليها الآن.

حجز موعد مؤسسة التقاعد 1443

تسعى الحكومة دومًا على تحقيق رؤية السعودية 2030 والتحول الرقمي، ومساعدة المواطنين والمقيمين على أراضيها على إنجاز كل المهام بسهولة بدون الحاجة لزيارة المقر الخاص بالمؤسسات، مثل إتاحة حجز موعد مؤسسة التقاعد الكترونيًا، والاستفادة من كل الخدمات المقدمة، طرق التواصل، الاستفسار، وغيرها والتي سنتعرف عليها الآن.

خدمات مؤسسة التقاعد

انطلاقًا من حرص المؤسسة على توفير كل ما يحتاج له المتقاعدين من خدمات سواء أكانوا متقاعدين مدنيين، وعسكريين، أسر مستفيدة لأيً منهما وفرت المؤسسة عدد كبير من الخدمات مثل:-

خدمة حجز المواعيد.

خدمات التظلم.

تعريف بالمعاش الفوري.

العودة إلى إشعار العمل.

البيانات المحلية.

ضبط حالة المستفيد.

إدارة الحساب المصرفي.

بيانات المستفيد.

متابعة الطلبات المقدمة للمؤسسة.

حساب الاجازة الدراسية.

حاسبة المعاش.

حساب مدة القرض.

رعاية العميل.

طلب إلغاء إدراج خدمة.

البيانات المالية.

خدمة تحديد المعاش.

إدراج خدمة حكومية.

الإبلاغ عن وفاة المستفيد.

ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية – تبادل منافع

تخصيص المستفيدين.

طلب إلغاء الضم الحكومي.

إثبات عدم وجود معاش تقاعدي.

خطوات حجز موعد مؤسسة التقاعد

من ضمن الخدمات المقدمة من مؤسسة التقاعد، هي حجز موعد الكترونيًا عبر الموقع الرسمي لها، وبهذا يستطيع المستفيد الحصول على تاريخ للحضور الشخصي لإنهاء المهام التي يحتاج لإتمامها:-