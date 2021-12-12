حجز موعد مؤسسة التقاعد 1443 لتحقيق رؤية السعودية 2030 والتحول الرقمي

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حجز موعد مؤسسة التقاعد 1443 ، تحرص مؤسسة التقاعد على أن تسهل جميع الخدمات المقدمة لها مثل حجز موعد مؤسسة التقاعد خدمات المستفيد وطرق التواصل والاستفسار الذي سنتعرف عليها الآن.حجز موعد مؤسسة التقاعد 1443
تسعى الحكومة دومًا على تحقيق رؤية السعودية 2030 والتحول الرقمي، ومساعدة المواطنين والمقيمين على أراضيها على إنجاز كل المهام بسهولة بدون الحاجة لزيارة المقر الخاص بالمؤسسات، مثل إتاحة حجز موعد مؤسسة التقاعد الكترونيًا، والاستفادة من كل الخدمات المقدمة، طرق التواصل، الاستفسار، وغيرها والتي سنتعرف عليها الآن.خدمات مؤسسة التقاعد
انطلاقًا من حرص المؤسسة على توفير كل ما يحتاج له المتقاعدين من خدمات سواء أكانوا متقاعدين مدنيين، وعسكريين، أسر مستفيدة لأيً منهما وفرت المؤسسة عدد كبير من الخدمات مثل:-
- خدمة حجز المواعيد.
- خدمات التظلم.
- تعريف بالمعاش الفوري.
- العودة إلى إشعار العمل.
- البيانات المحلية.
- ضبط حالة المستفيد.
- إدارة الحساب المصرفي.
- بيانات المستفيد.
- متابعة الطلبات المقدمة للمؤسسة.
- حساب الاجازة الدراسية.
- حاسبة المعاش.
- حساب مدة القرض.
- رعاية العميل.
- طلب إلغاء إدراج خدمة.
- البيانات المالية.
- خدمة تحديد المعاش.
- إدراج خدمة حكومية.
- الإبلاغ عن وفاة المستفيد.
- ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية – تبادل منافع
- تخصيص المستفيدين.
- طلب إلغاء الضم الحكومي.
- إثبات عدم وجود معاش تقاعدي.
خطوات حجز موعد مؤسسة التقاعد
من ضمن الخدمات المقدمة من مؤسسة التقاعد، هي حجز موعد الكترونيًا عبر الموقع الرسمي لها، وبهذا يستطيع المستفيد الحصول على تاريخ للحضور الشخصي لإنهاء المهام التي يحتاج لإتمامها:-
- زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة التقاعد.
- اختيار خدمة حجز موعد
- الضغط على ابدأ الخدمة.
- إدخال كل بيانات المستفيد مثل رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، البريد الالكتروني، وإدخال الرمز المرئي.
- ثم الضغط على متابعة.
- سيتوجب اختيار الخدمة المطلوب حجز موعد لإنجازها من ضمن الخدمات المتوفرة بالمؤسسة.
- يتم تحديد الوقت المحدد لإنهاء المهام والمركز المناسب أو القريب من محل الإقامة.
- يجب الإقرار بالموافقة على أن كل البيانات المدخلة صحيحة.
- ثم اختيار حجز موعد والضغط عليها.
- وفي الأخير يفضل دومًا الاحتفاظ ببيانات الموعد الذي تم حجزه لتقديمه للموظف عند المقابلة.
الوسوم
حجز موعد مؤسسة التقاعد 1443 ، تحرص مؤسسة التقاعد على أن تسهل جميع الخدمات المقدمة لها مثل حجز موعد مؤسسة التقاعد خدمات المستفيد وطرق التواصل والاستفسار الذي سنتعرف عليها الآن.حجز موعد مؤسسة التقاعد 1443
تسعى الحكومة دومًا على تحقيق رؤية السعودية 2030 والتحول الرقمي، ومساعدة المواطنين والمقيمين على أراضيها على إنجاز كل المهام بسهولة بدون الحاجة لزيارة المقر الخاص بالمؤسسات، مثل إتاحة حجز موعد مؤسسة التقاعد الكترونيًا، والاستفادة من كل الخدمات المقدمة، طرق التواصل، الاستفسار، وغيرها والتي سنتعرف عليها الآن.خدمات مؤسسة التقاعد
انطلاقًا من حرص المؤسسة على توفير كل ما يحتاج له المتقاعدين من خدمات سواء أكانوا متقاعدين مدنيين، وعسكريين، أسر مستفيدة لأيً منهما وفرت المؤسسة عدد كبير من الخدمات مثل:-
- خدمة حجز المواعيد.
- خدمات التظلم.
- تعريف بالمعاش الفوري.
- العودة إلى إشعار العمل.
- البيانات المحلية.
- ضبط حالة المستفيد.
- إدارة الحساب المصرفي.
- بيانات المستفيد.
- متابعة الطلبات المقدمة للمؤسسة.
- حساب الاجازة الدراسية.
- حاسبة المعاش.
- حساب مدة القرض.
- رعاية العميل.
- طلب إلغاء إدراج خدمة.
- البيانات المالية.
- خدمة تحديد المعاش.
- إدراج خدمة حكومية.
- الإبلاغ عن وفاة المستفيد.
- ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية – تبادل منافع
- تخصيص المستفيدين.
- طلب إلغاء الضم الحكومي.
- إثبات عدم وجود معاش تقاعدي.
خطوات حجز موعد مؤسسة التقاعد
من ضمن الخدمات المقدمة من مؤسسة التقاعد، هي حجز موعد الكترونيًا عبر الموقع الرسمي لها، وبهذا يستطيع المستفيد الحصول على تاريخ للحضور الشخصي لإنهاء المهام التي يحتاج لإتمامها:-
- زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة التقاعد.
- اختيار خدمة حجز موعد
- الضغط على ابدأ الخدمة.
- إدخال كل بيانات المستفيد مثل رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، البريد الالكتروني، وإدخال الرمز المرئي.
- ثم الضغط على متابعة.
- سيتوجب اختيار الخدمة المطلوب حجز موعد لإنجازها من ضمن الخدمات المتوفرة بالمؤسسة.
- يتم تحديد الوقت المحدد لإنهاء المهام والمركز المناسب أو القريب من محل الإقامة.
- يجب الإقرار بالموافقة على أن كل البيانات المدخلة صحيحة.
- ثم اختيار حجز موعد والضغط عليها.
- وفي الأخير يفضل دومًا الاحتفاظ ببيانات الموعد الذي تم حجزه لتقديمه للموظف عند المقابلة.
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