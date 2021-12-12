ننشر لكم موعد مباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021، كانت الجزائر قد تمكنت من التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على المغرب بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، بينما نجحت قطر في التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب بعدما تمكنت من الفوز على الإمارات بخمسة أهداف في مواجهة قوية بين المنتخبين.

موعد مباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب

من المنتظر أن تقام مباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب يوم الأربعاء المقبل الموافق الخامس عشر من ديسمبر وذلك في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر، وتنقل قناة بي ان سبورت مباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب وسط متابعة عربية متوقعة، خاصة وأن قطر من المنتخبات القوية وسيكون احتكاك قوي بين قطر والجزائر.

كان المدير الفني لمنتخب الجزائر قد أكد صعوبة مباراة قطر وأكد أنه يتمنى أن يفوز الأفضل وان كلا من الجزائر وقطر أشقاء وأكد على صعوبة مواجهة المغرب وأنه كان منتخبا عنيدا وكانت المباراة قوية وكان ديربي عربي قوي، يذكر أن مصر على الجانب الأخر ستواجه تونس في نصف نهائي كأس العرب الأخر ليلتقي الفائز من هنا وهناك في نهائي كأس العرب.

الجدير بالذكر أن مباراة الجزائر والمغرب قد شهدت حضورا عربيا كبيرا بين الجزائر والمغرب ومن المتوقع أن تشهد مباراة الجزائر وقطر المقبلة في نصف نهائي كأس العرب حضور جماهيري كبير على كافة الأصعدة وكذلك مباراة مصر وتونس في بطولة وصفها الكثيرون بالأروع خاصة وأنها تقام تحت إشراف الفيفا مباشرة استعدادا لكأس العالم المقرر لها في قطر الصيف المقبل.

توقعات نتيجة مباراة قطر والجزائر

من المتوقع أن يفوز الجزائر بنتيجة المباراة ولكن بفارق هدف على الأكثر وقد يحقق منتخب قطر مفاجأة ويحقق الفوز على الجزائر ويتأهل إلى نهائي كأس العرب مدعوما بجماهيره وكذلك نظرا لقوة المنتخب القطري والذي يسعى لإستعداد قوي من أجل المشاركة في كأس العالم بصورة رائعة ومرتقبة من الجانب القطري.