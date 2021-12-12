تمكن منتخب الجزائر من الفوز على نظيره المغربي بركلات الترجيح 5-3، والتأهل إلى المربع الذهبي من كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر، في مباراة مثيرة، ليلة الأحد.
ويقابل منتخب الجزائر نظيره القطري في الدور النصف النهائي من كأس العرب، الأربعاء المقبل، في حين سيواجه المنتخب التونسي نظيره المصري في الدور نفسه.
ولجأ المنتخبان الجزائري والمغربي إلى اللعب شوطين إضافيين، بعد انتهاء الشوطين الأصليين بينهما بنتيجة 1-1. إلا أنهما تمكنا من التعادل مجددا 2-2 في الشوطين الإضافيين من المبارة.
وسجل أهداف الجزائر من ضربات الترجيح يوسف بلايلي، سفيان بن دبكة، عبد القادر بدران، حسين بن عيادة، ومحمد أمين توغاي.
في حين سجل للمغرب من ضربات الترجيح سفيان بوفتيني، بدر بانون، ويحيى جبران، وأضاع كريم البركاوي ركلته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كأس العرب.. الجزائر تهزم المغرب وتتأهل للمربع الذهبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.