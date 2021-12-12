كأس العرب.. الجزائر تهزم المغرب وتتأهل للمربع الذهبي

تمكن منتخب الجزائر من الفوز على نظيره المغربي بركلات الترجيح 5-3، والتأهل إلى المربع الذهبي من كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر، في مباراة مثيرة، ليلة الأحد.

ويقابل منتخب الجزائر نظيره القطري في الدور النصف النهائي من كأس العرب، الأربعاء المقبل، في حين سيواجه المنتخب التونسي نظيره المصري في الدور نفسه.

ولجأ المنتخبان الجزائري والمغربي إلى اللعب شوطين إضافيين، بعد انتهاء الشوطين الأصليين بينهما بنتيجة 1-1. إلا أنهما تمكنا من التعادل مجددا 2-2 في الشوطين الإضافيين من المبارة.

وسجل أهداف الجزائر من ضربات الترجيح يوسف بلايلي، سفيان بن دبكة، عبد القادر بدران، حسين بن عيادة، ومحمد أمين توغاي.

في حين سجل للمغرب من ضربات الترجيح سفيان بوفتيني، بدر بانون، ويحيى جبران، وأضاع كريم البركاوي ركلته.