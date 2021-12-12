تمويلك نقداً 100 ألف ريال بلا كفيل وبلا تحويل للراتب

متوفر الآن بالسعودية تمويل شخصي نقداً وفوري وأيضاً بدون كفيل مع التمتع بسرعة الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل حيث توفر شركة التيسير للتمويل أسرع تمويل شخصي وكذلك إيداع فوري لمبلغ التمويل خلال 24 ساعة ومن خلال هذا المقال سوف نوضح تفاصيل وطريقة طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث شركة التيسير للتمويل تقدم العديد من العروض التمويلية مثل التمويل الشخصي السريع وكذلك عرض تمويل السيارات وايضا العديد من العروض الأخرى والتى تناسب جميع العملاء.

تمويلك نقداً 100 ألف ريال بدون كفيل لدى شركة التيسير

تقدم شركة التيسير للتمويل تمويل نقداً ربما يصل قيمة إلى 100 ألف ريال سعودي وأيضاً بالتقسيط الميسر حتى 60 شهر ويتميز هذا التمويل أيضاً بعدد من المزايا وهي

يتميز التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

وأيضاً يتميز التمويل لدى شركة التيسير بالإيداع الفوري لمبلغ التمويل خلال 24 ساعة.

يحصل العميل أيضاً المتقدم على مبلغ تمويل سريع ربما يصل قيمة إلى 100 ألف ريال سعودي.

أيضاً التمويل الشخصي من شركة التيسير متاح بفترة سداد مرنة ربما تصل إلى 60 شهر كحد أقصى.

كذلك القرض الشخصي من التيسير لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن.

تمويل شركة التيسير أيضاً لا يشترط تحويل الراتب عند طلب التمويل.

يستطيع أيضاً المتقدم من السداد المبكر طوال فترة التمويل.

طريقة طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير

تمويل شركة التيسير متاح اونلاين من خلال الإنترنت حيث يتمكن المتقدم من الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة التيسير للتمويل وبعد الإطلاع على تفاصيل التمويل يتمكن أيضاً المتقدم من الضغط على طلب التمويل وأيضاً إدخال البيانات المطلوبة للحصول على التمويل من شركة التيسير للتمويل.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل

العملاء الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية لابد من توافر مجموعة من الشروط من أجل الحصول على التمويل لدى شركة إمكان وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية فلا يجوز لغير السعودي طلب التمويل.

لابد أيضاً أن يكون العميل السعودي المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام كحد أدنى عند طلب التمويل.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

توفير الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول.

توفير أيضاً كشف حساب بنكي لمدة اخر ثلاثة أشهر.

كذلك العنوان الوطني بالسعودية.

أيضاً تقديم خطاب تعريف بالراتب.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير