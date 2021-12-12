اشحن الآن.. خطوات شحن شدات ببجي pupg mobile 2021 بالطريقة الصحية واسعارها

طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2021، من الكلمات التي يزداد البحث عنها بشكل مستمر كيفية الحصول على أكبر قدر من شدات ببجي موبايل العالمية خاصة مع طرح تحديث ببجي الجديد، حيث تعتبر شدات ببجي هي العملة الافتراضية داخل اللعبة والتي من خلالها يتم شراء الأسلحة وفتح الصناديق المختلفة للحصول على الأدوات التي بدورها تعمل على تساعد اللاعب على الفوز بالمعركة والتخلص من الأعداء، ونوافيكم في هذا المقال طريقة شحن شدات ببجي موبايل بالخطوات الصحيحة ومن الموقع الرسمي وذلك لتفادي الشحن من مواقع غير موثوقة.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل

السؤال الأكثر بحثاً عبر محركات البحث في الوطن العربي هو طريقة شحن شدات ببجي التي يبحث عنها أغلب اللاعبين في اللعبة العالمية ببجي، فشدات ببجي من الأمور المهمة التي يرغب لاعبي ببجي استخدامها في شراء عناصر اللعبة الأسلحة والذخيرة والأزياء والمركبات”، وهناك الطرق المختلفة التي يمكن الحصول على شدات ببجي من خلالها، وبالرغم من ذلك إلا أنه هناك بغض الطرق الغير أمنة والتي تعرض الحساب الخاص بك للضرر.

الخطوات الصحيحة لشحن شدات ببجي موبايل

وفيما يخص طريقة شجن شدات ببجي موبايل من خلال موقع midas buy فهي تعتبر من الطرق الصحيحة الآمنة، وتتم عملية شحن شدات ببجي بالخطوات التالية:

الدخول المباشر عبر موقع midas buy.

تحديد الدولة التابع لها اللاعب.

كتابة كود الدولة ورقم الهاتف المحمول الخاص باللاعب.

تحديد العملة التي من خلالها سيتم دفع قيمة الشدات التي ستحصل عليها.

اختيار عدد الشدات التي ترغب فيه.

اختيار وسيلة الدفع التي سيتم سداد قيمة الشدات بها.

يقوم اللاعب بتسجيل الآي دي الخاصة بمعرف اللاعب ويختار عدد وكميات الشدات التي يرغب فيها اللاعب.

أسعار شحن شدات ببجي موبايل

أما عن أسعار شدات ببجي موبايل 2021 فهي تختلف من بلد لأخر، ويبحث الكثيرون من اللاعبين الراغبين في شحن شدات ببجي على معرفة الاسعار الخاصة بالشدات بالعملة المصرية، وهي كالتالي: