أخبار اليمن : اعتذار سوري لمنتخب ناشئي اليمن

اعتذار سوري لمنتخب ناشئي اليمنزارت بعثة منتخب الناشئين السوري، برئاسة عبد الحميد الخطيب، عضو اللجنة المؤقتة المسيرة لاتحاد كرة القدم المحلي، مقر إقامة المنتخب اليمني، للاعتذار رسميا، بعد حادثة ضرب لؤي عثمان مدرب حراس المرمى أحد اللاعبين اليمنيين.

الخطيب أكد أن الحادثة فردية وجاءت كرد فعل بعدما سجل المنتخب اليمني هدفا قاتلا، ليودع نسور قاسيون بطولة غرب آسيا للناشئين من الدور نصف النهائي.

بدوره قال مهند الفقير، المدير الفني للمنتخب السوري إن "تصرف عثمان مرفوض، وقد اعتذر عن تصرفه".

في المقابل قبلت إدارة المنتخب اليمني الاعتذار، وأكدت قوة العلاقات بين الاتحادين والشعبين، مع تأكيد البعثة اليمينة على قوة المنتخب السوري للناشئين.

وكانت اللجنة المؤقتة المسيرة لشؤون الاتحاد السوري لكرة القدم رفضت تصرف عثمان وقررت حرمانه من العمل في أي ناد أو منتخب وطني حتى إشعار آخر.

يذكر أن المنتخب اليمني سيواجه نظيره السعودي في المباراة النهائية بعد تجاوز الأخضر شقيقه الإماراتي في نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

وأكدت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم، مساء يوم السبت، أن تصرف لؤي عثمان، مدرب حراس مرمى منتخب الناشئين، غير مقبول.

وكان لؤي عثمان مدرب حراس المنتخب السوري للناشئين، تهجم على عدد من لاعبي منتخب اليمن، قبل نهاية مباراة الفريقين.

وقالت اللجنة في بيان رسمي: "اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة السوري، تؤكد رفضها للتصرف الفردي للؤي عثمان، مدرب حراس المرمى في منتخب الناشئين".

وتابع البيان: "صدر قرار فوري بإيقاف عثمان ومنعه من مرافقة أي ناد أو منتخب من المنتخبات الوطنية حتى إشعار آخر".

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