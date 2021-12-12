الشرطة البريطانية تعلن القضاء على رجل مسلح فى لندن

جدة - نرمين السيد - وذكرت شرطة العاصمة البريطانية، فى بيان، أنها تلقت فى حوالى الساعة 15:04 بالتوقيت المحلى بلاغا تحدث عن رصد رجل كان يحمل مسدسا وهو يدخل أحد المصارف ومكاتب المراهنة فى منطقة مارلوس رود غرب لندن قبل أن يستقل سيارة مغادرا المكان.

وأضافت الشرطة أنه "فى الساعة 15:19 أوقفت ضباط مسلحون سيارة عند تقاطع شارعى كينسينغتون رود وبالاس غيت" قرب قصر كنسينغتون حيث يقيم الأمير وليام وعائلته.

وتابعت أنه "أطلقت عيارات نارية وأصيب رجل بجروح، وتم إعلان وفاته فى الساعة 16:08 رغم جهود رجال الإنقاذ الفورية، وأشارت إلى أن هوية القتيل لم تحدد بعد.

وأوضحت الشرطة أن "الحادث لا يعتبر إرهابيا" وتم إبلاغ قسم المعايير المهنية فى شرطة لندن بالحادث.