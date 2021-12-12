جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة إن "النيران اشتعلت فى المبنى بعد أن انفجر أنبوب غاز طبيعى فى البلدة التى يقطنها 11 ألف نسمة بالقرب من أجرى جينتو"، الواقعة فى جنوب غرب صقلية والتى تشتهر بمعابدها اليونانية. وأضافت أن رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران، تزامنا مع حفرهم وسط الأنقاض بحثا عن المفقودين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انهيار مبنى جراء انفجار أنبوبة غاز فى صقلية وفقدان 8 أشخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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