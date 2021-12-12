Samsung A13 5G اسعار ومواصفات سامسونج الجديد

هاتف سامسونج Samsung A13 5G من الهواتف التي سيتم اطلاقها في القريب العاجل من قبل الشركة الكورية الجنوبية سامسونج، وسوف نتناول في هذه جميع مواصفات هذا الجهاز، وأسعاره وأبعاد الجهاز، وحجم الشاشة ودقة الكاميرا الأمامية والخلفية وقدرة البطارية وغيرها من التفاصيل المختلفة التي يرغب في معرفتها العديد من العملاء. مواصفات سامسونج Samsung A13 5G الجديد يحتوي جهاز سامسونج Samsung A13 5G الجديد على العديد من المواصفات والتقنيات الرائعة فهو مصمم ببلاستيك غير لامع للظهر والجوانب، ووزنه يبلغ 205 جرام، وهو يدعم سماعات اذن 3 ونص ملم وحجم الشاشة ستة ونصف بوصة، ودقتها 720 في 1600 بيكسل، بينما كثافة البكسل فيها 264 بيكسل لكل انش.

المعالج لهذا الجهاز ثماني النواة وسعة الذاكرة الداخلية 32 جيجا ويوجد 64 وكذلك 128 جيجابايت، ويمكنك إضافة كارت الميموري خارجي للجهاز، ويعمل بنظام الأندرويد،10 وأدائه رائع، وهو اختيار ممتاز لمحبين الألعاب والكاميرا الخلفية رباعية وتبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانية دقتها 2 ميجا وخاصة التصوير الماكرو والكاميرا الرابعة 2 ميجا بيكسل، ومسؤولة عن عمل عزل للخلفيات، وبالنسبة لتصوير الفيديوهات فتصل دقته إلى 1080p و30 فريم للثانية الواحدة.

هذا الجهاز يتميز بوجود كاميرا أمامية تبلغ دقتها ثمانية، والبطارية ساعتها 5000 ملي أمبير، و تدعم الشحن السريع 15 وات، ويحتوي الهاتف على مستشعر يعمل ببصمة الإصبع الجانبية لزر التشغيل. مواصفات سامسونج Samsung A13 5G الجديد مميزات جهاز سامسونج Samsung A13 5G الجديد يدعم جهاز سامسونج Samsung A13 5G الجديد الجيل الخامس للشبكات بسرعة 6 هيرتز ويوجد واي فاي وبلوتوث ومنفذ USB كما هناك منفذ لسماعة الرأس مقاسها يبلغ ثلاثة ونص ملي متر، ويحتوي على مكبر للصوت.

يتوفر هذا الجهاز باللون الأسود ويدعم شبكات 3G بسرعة 42 ميجابايت والشبكات 4G بسرعة 800 ميجا بايت، وأبعاده 2:9 ومعدل تحديث الشاشة يبلغ حوالي 90 هرتز، وهناك وضع حماية العين في الهاتف وكذلك الوضع الليل كما يوجد 16 مليون لون، وتم تصنيعه بدقة سبع نانومتر، وتتميز الكاميرا بامكانية اختيار وضع العزل أو خاصية التصوير الاحترافي.

يمكنك التعرف على المشاهد المختلفة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، ويمكنك التركيز باللمس وكشف الابتسامات والوجوه وتصوير البانوراما ويمكنك استخدام التشغيل السريع أو المؤقت الذاتي أو اختيار خاصية الالتقاط المستمر كما تستطيع اختيار إعدادات توازن اللون الأبيض وهناك خاصية الفلاش. مميزات جهاز سامسونج Samsung A13 5G الجديد سعر جهاز سامسونج Samsung A13 5G الجديد ومحتويات العلبة يأتي مع جهاز سامسونج Samsung A13 5G الجديد محتويات مختلفة، حيث يوجد فيها الجهاز والشاحن والكابل الخاص بالشاحن وهو يو اس بي و جراب خاص بالحماية ودبوس من أجل استخراج الشريحة بأمان، ونوع البطارية وهي بطارية ليثيوم يو وهي قابلة للإزالة.

يبلغ سعر هذا الجهاز في المغرب 2250 درهم وفي السعودية 935 ريال سعودي، وفي الجزائر 34600 دينار، ويبلغ سعره 2850 جنيه في مصر ويعتبر من افضل الاسعار وسعره 249 دولار أمريكي في أمريكا.

يوجد في هذا الجهاز إمكانية استخدام GBS و تقنية NFC وكذلك wifi Hotspot و WiFi direct كما له سماعات خارجية وهناك أنواع للحماية مختلفة مثل إمكانية التعرف على الوجه، باستخدام الرقم السري أو كلمة المرور أو النمط أو مستشعر البصمة الموجود في زر التشغيل. سعر جهاز سامسونج Samsung A13 5G الجديد ومحتويات العلبة في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المواصفات الخاصة بجهاز سامسونج Samsung A13 5G الجديد كما ذكرنا مميزاته، والمعلومات المختلفة عنه من حيث الذاكرة الداخلية والخارجية وأنواع الأمان ومحتويات العلبة ودقة الكاميرا وغيرها من المعلومات المختلفة وكذلك سعره في العديد من الدول. الوسوم

هاتف سامسونج Samsung A13 5G من الهواتف التي سيتم اطلاقها في القريب العاجل من قبل الشركة الكورية الجنوبية سامسونج، وسوف نتناول في هذه جميع مواصفات هذا الجهاز، وأسعاره وأبعاد الجهاز، وحجم الشاشة ودقة الكاميرا الأمامية والخلفية وقدرة البطارية وغيرها من التفاصيل المختلفة التي يرغب في معرفتها العديد من العملاء. مواصفات سامسونج Samsung A13 5G الجديد يحتوي جهاز سامسونج Samsung A13 5G الجديد على العديد من المواصفات والتقنيات الرائعة فهو مصمم ببلاستيك غير لامع للظهر والجوانب، ووزنه يبلغ 205 جرام، وهو يدعم سماعات اذن 3 ونص ملم وحجم الشاشة ستة ونصف بوصة، ودقتها 720 في 1600 بيكسل، بينما كثافة البكسل فيها 264 بيكسل لكل انش.

المعالج لهذا الجهاز ثماني النواة وسعة الذاكرة الداخلية 32 جيجا ويوجد 64 وكذلك 128 جيجابايت، ويمكنك إضافة كارت الميموري خارجي للجهاز، ويعمل بنظام الأندرويد،10 وأدائه رائع، وهو اختيار ممتاز لمحبين الألعاب والكاميرا الخلفية رباعية وتبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانية دقتها 2 ميجا وخاصة التصوير الماكرو والكاميرا الرابعة 2 ميجا بيكسل، ومسؤولة عن عمل عزل للخلفيات، وبالنسبة لتصوير الفيديوهات فتصل دقته إلى 1080p و30 فريم للثانية الواحدة.

هذا الجهاز يتميز بوجود كاميرا أمامية تبلغ دقتها ثمانية، والبطارية ساعتها 5000 ملي أمبير، و تدعم الشحن السريع 15 وات، ويحتوي الهاتف على مستشعر يعمل ببصمة الإصبع الجانبية لزر التشغيل. مواصفات سامسونج Samsung A13 5G الجديد مميزات جهاز سامسونج Samsung A13 5G الجديد يدعم جهاز سامسونج Samsung A13 5G الجديد الجيل الخامس للشبكات بسرعة 6 هيرتز ويوجد واي فاي وبلوتوث ومنفذ USB كما هناك منفذ لسماعة الرأس مقاسها يبلغ ثلاثة ونص ملي متر، ويحتوي على مكبر للصوت.

يتوفر هذا الجهاز باللون الأسود ويدعم شبكات 3G بسرعة 42 ميجابايت والشبكات 4G بسرعة 800 ميجا بايت، وأبعاده 2:9 ومعدل تحديث الشاشة يبلغ حوالي 90 هرتز، وهناك وضع حماية العين في الهاتف وكذلك الوضع الليل كما يوجد 16 مليون لون، وتم تصنيعه بدقة سبع نانومتر، وتتميز الكاميرا بامكانية اختيار وضع العزل أو خاصية التصوير الاحترافي.

يمكنك التعرف على المشاهد المختلفة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، ويمكنك التركيز باللمس وكشف الابتسامات والوجوه وتصوير البانوراما ويمكنك استخدام التشغيل السريع أو المؤقت الذاتي أو اختيار خاصية الالتقاط المستمر كما تستطيع اختيار إعدادات توازن اللون الأبيض وهناك خاصية الفلاش. مميزات جهاز سامسونج Samsung A13 5G الجديد سعر جهاز سامسونج Samsung A13 5G الجديد ومحتويات العلبة يأتي مع جهاز سامسونج Samsung A13 5G الجديد محتويات مختلفة، حيث يوجد فيها الجهاز والشاحن والكابل الخاص بالشاحن وهو يو اس بي و جراب خاص بالحماية ودبوس من أجل استخراج الشريحة بأمان، ونوع البطارية وهي بطارية ليثيوم يو وهي قابلة للإزالة.

يبلغ سعر هذا الجهاز في المغرب 2250 درهم وفي السعودية 935 ريال سعودي، وفي الجزائر 34600 دينار، ويبلغ سعره 2850 جنيه في مصر ويعتبر من افضل الاسعار وسعره 249 دولار أمريكي في أمريكا.

يوجد في هذا الجهاز إمكانية استخدام GBS و تقنية NFC وكذلك wifi Hotspot و WiFi direct كما له سماعات خارجية وهناك أنواع للحماية مختلفة مثل إمكانية التعرف على الوجه، باستخدام الرقم السري أو كلمة المرور أو النمط أو مستشعر البصمة الموجود في زر التشغيل. سعر جهاز سامسونج Samsung A13 5G الجديد ومحتويات العلبة في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المواصفات الخاصة بجهاز سامسونج Samsung A13 5G الجديد كما ذكرنا مميزاته، والمعلومات المختلفة عنه من حيث الذاكرة الداخلية والخارجية وأنواع الأمان ومحتويات العلبة ودقة الكاميرا وغيرها من المعلومات المختلفة وكذلك سعره في العديد من الدول.

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