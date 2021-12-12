أعاصير تضرب أمريكا ومصرع 79 شخصا.. وبايدن يعلق

جدة - نرمين السيد - وذكر حاكم كينتاكي، آندى بشير، فى تصريحات صحفية أدلى بها مساء السبت، إن 70 شخصا على الأقل لقوا حتفهم حتى الآن، مشيرا إلى أن عدد الضحايا مرجح للارتفاع.

وأوضح بشير أن هناك مخاوف أن يكون عدد القتلى فى كينتاكى أكثر من 100 شخص إضافة إلى هدم منازل وتسوية مبانى شركات بالأرض.

وأشار إلى أن مجموعة الأعاصير التى ضربت كينتاكي، كانت الأكثر تدميرا فى تاريخ الولاية، وقال إنه تم إنقاذ 40 عاملا فى مصنع الشموع فى مدينة مايفيلد، الذى كان يضم حوالى 110 أشخاص عندما تحول إلى كومة من الأنقاض.

واعتبر بشير أن العثور على أى شخص آخر على قيد الحياة تحت الأنقاض سيكون "معجزة".

وأضاف أنه تم نشر 189 فردا من الحرس الوطنى للمساعدة فى عمليات الإنقاذ، وستركز الجهود بشكل كبير على مايفيلد، التى يقطنها نحو 10 آلاف نسمة فى جنوب غرب الولاية.

وأعلنت السلطات فى ولايتى أركانزاس وتينيسى عن مصرع 3 أشخاص فى كل منهما.

كما دمرت الأعاصير القوية، التى يقول خبراء الأرصاد الجوية إنها غير معتادة فى الأشهر الباردة، مصنعا للشموع واجتاحت دارا لرعاية المسنين فى ولاية ميزوري، حيث قتلت امرأة عمرها 84 عاما.

وقتلت الأعاصير كذلك ما لا يقل عن عاملين اثنين فى مخزن لشركة أمازون فى ولاية إيلينوي.

وفى غضون ذلك أعلن الرئيس الأمريكي، حسب بيان للبيت الأبيض، حالة الطوارئ فى كينتاكى وأمر بإرسال مساعدات فدرالية إلى الولاية من أجل الاستجابة لما حدث".

وقال بايدن فى كلمة تلفزيونية إن الأعاصير التى ضربت أجزاء من غرب وجنوب الولايات المتحدة هى على الأرجح "من أكبر موجات الأعاصير" فى تاريخ البلاد.

وأضاف: "إنها مأساة. ولا زلنا حتى الآن لا نعرف عدد الخسائر فى الأرواح والنطاق الكامل للأضرار".

وتعهد بإرسال مساعدات فدرالية إلى الولايات التى تسببت العواصف فيها بأضرار، مبينا أنه على استعداد لإعلان حالة الطوارئ فى كل منها.

ولفت إلى أن التغير المناخى يجعل الطقس "أكثر حدة"، موضحا: "لا أستطيع التحدث فى هذا الوقت عن التأثير الخاص على هذه العواصف بالتحديد".

وأضاف: "لكن الحقيقة هى أننا جميعا نعلم بأن كل شيء يكون أكثر حدة عندما يكون المناخ دافئا، كل شيء... والواضح أن لهذا بعض التأثير هنا ولكن ليس بإمكانى أن أعطيكم قراءة حول مقدار ذلك".