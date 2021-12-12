بالشرح طريقة تسجيل طلب مساعدة بموقع الوليد بن طلال مساعدات مالية وخيرية في المملكة 1443

طلب مساعدات من مؤسسة الوليد بن طلال التسجيل والشروط والاستفسارات تعد واحدة من أهم المؤسسات الخيرية بالمملكة التي تقدم مساعدات إنسانية للأشخاص المحتاجين للدعم المادي أو المعنوي بكل أنواعه، حيث تلعب دور فعال من أجل مساعدة الأشخاص الذين يحتاجون للدعم المادي والعاطلين عن العمل والذين ليس لديهم دخل يوفر لهم حياة كريمة ولا سكن ولا مأوى، لذلك يبحث ويستفسر عدد كبير من الأشخاص المحتاجين للمساعدات المالية عن كيفية تقديم طلب مساعدات من مؤسسة الوليد بن طلال بالمملكة سواء السعوديين أو غيرهم من خارج البلاد.

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

أطلق الأمير ورجل الأعمال السعودي مؤسسة خيرية تحمل اسمه ” مؤسسة الوليد طلال الخيرية من أجل المساعدات الإنسانية يمكن لجميع الأشخاص المحتاجين في المملكة أو من خارجها التقديم للتسجيل في مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال، حيث تقدم المؤسسة كافة المساعدات التي يحتاجها الشخص سواء مساعدات توفير السكن من خلال توزيع وحدات سكنية على الأشخاص أو إعطاء سيارة من أجل العمل عليها وتوفير دخل للأشخاص العاطلين وأعطاء مساعدات مالية للأشخاص بلا دخل، كما تقوم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بتقديم الدعم المعنوي من أجل أقام أهم المشروعات في المملكة .

التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

قد خصصت مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية رابط إلكتروني من أجل التسجيل في المؤسسة من قبل الأشخاص المحتاجين للمساعدات، وذلك من خلال أن يقوم الشخص الراغب في تقديم الطلب بالدخول على الرابط وملئ النموذج الموجود على الموقع الخاص بالمؤسسة، وهذه هي خطوات التسجيل وطلب مساعدات من مؤسسة الوليد بن طلال .

يتم الدخول على رابط مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية

يتم تسجيل جميع البيانات الخاصة بصاحب الطلب من اسمه بالكامل ورقم هوية و بريد إلكتروني و حساب تويتر ورقم الهاتف المحمول ورمز التحقيق.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة يضغط على كلمة تسجيل جديد .

ستقوم المؤسسة بالرد عليه من خلال رسالة إلكترونية على البريد الخاص به بها اسم مستخدم وكلمة سر .

بعد ذلك يتم انتظار الرد من جانب المؤسسة الذي يفيد بنجاح التسجيل .

بعد ذلك سوف يتم ظهور صفحة يتم كتابة جميع البيانات الخاصة بك واستكمال إجراءات عمل حساب شخصى على المنصة.

شرط الحصول على مساعدات من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية

ويجب من أجل الاستفادة من المساعدات المالية التي تقدمها مؤسسة الوليد الخيرية بأنواعها المختلفة أن كانت في صورة شقق سكنية أو سيارة من أجل العمل عليها أو دعم مالي، أن يكون تنطبق عليه شروط الحصول على المساعدات من قبل المؤسسة، والتي تتلخص في التالي :

1- أن يكون المتقدم لا يمتلك أى أراضي أو عقارات بأسمه.

2- أن لا يكون صافي الدخل الشهري لصاحب الطلب يتجاوز 3 آلاف ريال .

3- أن لا يكون المستفيد يحصل على دعم سكنى من الجهات الحكومية .

4- أن يكون مشهود له بحسن السير والسلوك وليس عليه اى مخالفات مدنية أو جنائية .

5- عدم قيام المستفيد بتأجير الوحدة السكنية التي حصل عليها من المؤسسة .

رقم الهاتف الخاص بمؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية

وقد وفرت المؤسسة رقم هاتف خاص بها من أجل تسهيل التواصل مع المؤسسة من أجل الاستفسار او حل اى مشاكل تواجه الأشخاص في عملية التسجيل الإلكتروني، لمعرفة أسماء الأشخاص المستفيدين من دعم الوحدات السكنية أو السيارات، حيث هناك رقم مخصص من قبل مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية من أجل التواصل في أى حالة من الحالات التي أوضحناها الرقم التواصل الخاص بالاستفسارات 966112110000.