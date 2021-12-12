وزارة الموارد البشرية حق الضمان الاجتماعي المطور الجديد وشروط استحقاقه

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي في المملكة العربية السعودية بتفعيل أحقية الضمان الاجتماعي المطور حيث إنه نظام الضمان المطور وأوضحت التحديثات التي تخص المُطلقات، فقد تغير وضع المُطلقات في النظام المطور بشروط ومعايير معينة وضوابط جديدة، يدعم نظام الضمان الاجتماعي الجديد الفئات الأكثر احتياجاً تبعاً لرؤية في المملكة العربية السعودية وذلك لتحسين مستوى المعيشة والدخل، وسوف تبدأ وزارة الموارد البشرية في دراسة وتحقيق الاستحقاق لجميع طلبات المتقدمين خلال الفترة الماضية في شهر ديسمبر، وسيتم إيداع أول معاش في شهر يناير من العام المقبل 2022.

حق الضمان الاجتماعي المطور الجديد في المملكة السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بتوضيح تفاصيل زيادة معاش الضمان المطور الجديد، حيث أنها تتعلق بعدد أفراد الأسرة وليست ثابته بل تتحدد بعدد التابعين لرب الأسرة وصاحب الدخل الأساسي لدى أي اسرة أي أن المعاش يزيد بزيادة التابعين لرب الأسرة، وأيضاً حددت الوزارة الحد الأدنى للمعاش بحيث يكون لرب الأسرة 1100 ريال سعودي ولكل فرد من التابعين له 550 ريال لذلك فإن الزيادة التي تم الحديث عنها ليست ثابتة وإنما ترتبط بعدد الأفراد في الأسرة، ومن الفئات الذين لديهم حق الضمان الاجتماعي المطور الجديد هم:

المرأة بلا عائل.

الأيتام.

اللأسرة غير العمولة.

من بلغ سن الشيخوخة سواء أنثى أو ذكر.

عدم وجود مصدر دخل تستند عليه المتقدم أو المُتقدمة. أن يحمل المُتقدم لديه حساب بنكي جاري لكي يستطيع استلام مبلغ الدعم. أن لا يكون صاحب ملكية أرض زراعية أو إيجار لأرض أو عقارات بخلاف مسكنه الخاص ولا يمتلك سجل تجاري. اختلاف وضع المُطلقة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد حيث يشترط أن تعيش في بيت منفصل عن أسرتها لتستحق مبلغ الضمان الاجتماعي، كما يجب أن تكون المطلقة سعودية الجنسية، وتقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية. يتم الاستثناء من سعودية الجنسية زوجة السعودي، والمطلقة منه وأرملته بشرط أن تقيم الزوجة، والأبناء بالسعودية إقامة دائمة، كذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة من أجنبي، وليس لديها دخل للإنفاق عليها وعلى الأطفال. يمكن لكبار السن الذي يتجاوز عمرهم 60عاماً والمعاقين، والأيتام التقديم لتلقي الدعم على أن يكون لديهم بطاقة تنقل بالمملكة العربية السعودية.

قم بالدخول إلى رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

يجب الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالتسجيل.

القيام بإدخال البيانات المطلوبة من الاسم رباعي ورقم الهوية والعنوان.

التأكد من صحة البيانات قبل الموافقة على إتمام عملية التسجيل.

وبعد مراجعة شروط الاستحقاق سوف يتم التبليغ بالموافقة أو الرفض في شهر ديسمبر ويبدأ استلام مبلغ الدعم من شهر يناير 2022.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديدوزارة الموارد البشرية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور