الصين: واشنطن تعاكس تيار التاريخ لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجان فى تصريح: "عقدت الولايات المتحدة مؤخرا ما يسمى بـ (قمة القادة من أجل الديمقراطية)، حيث قسمت العالم حسب الأيديولوجيا، واستغلت الديمقراطية كأداة وسلاح، وتصرفت ضد الديمقراطية تحت راية الديمقراطية، وحرضت على الانقسام والمواجهة، من أجل تحويل الأنظار عن التناقضات الداخلية والحفاظ على هيمنتها المنفردة فى العالم وتخريب المنظومة الدولية التى تعد الأمم المتحدة مركزا لها، والنظام الدولى القائم على أسس القانون الدولي".

وأضاف أن "التصرفات الأمريكية التى تعاكس تيار التاريخ مرفوضة على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي".

وتابع أن "الولايات المتحدة ليست ما يسمى بـ (منارة الديمقراطية)، إذ أن الديمقراطية الأمريكية قد ابتعدت عن جوهر الديمقراطية.