متي يتم تطبيق الدوام الشتوي بالمدارس 1443 وزارة التعليم تعلن موعد الدوام الشتوي

وزارة التعليم السعودية تسعي جاهدة لتحقيق الخطة المدرسية التي وضعتها في وقت سابق، والآن تتوجه بتحديد موعد تطبيق الدوام الشتوي في كافة أنحاء المملكة، ويسر ذلك التوقيت علي جميع المدارس السعودية، حيث يتم تطبيق الدوام الشتوي من الخامس من ديسمبر2021 والذي يتوافق مع يوم الأحد، وهو بداية اليوم الأول في الدراسة الأسبوعية، ومن المشار ألية سابقاً؛ أن التقويم الشتوي يبدأ في 22-10-2021 حتي شهر أبريل ويتم تطبيقه وفقاً لذلك التاريخ، أما عن التوقيت الصيفي فيتم العمل به بقية الأشهر، ومن حيث العودة الحضورية لكافة التلاميذ لن يتم حتي الآن اتخاذ أي قرار من قبل وزارة التعليم، وعلي أساس ذلك يكون حضور التلاميذ للمدارس وبدء الطابور الصباحي من الساعة السابعة وربع.

موعد تطبيق الدوام الشتوي بمدارس المملكة

اعتبارًا من الأحد المقبل وبعد العودة إلى المدارس في كافة أنحاء المملكة، وذلك بحضور كلاً من الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية ، إذا لم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن استئناف الفصل الدراسي الثاني عن بعد، في هذه الحالة سيتم وضع التقويم الشتوي في حيز التنفيذ في المدارس من يوم الأحد القادم 1-5-1443 الموافق بالتاريخ الميلادي الخامس من ديسمبر2021، حيث يتناسب الفصل الدراسي القادم مع التقويم الشتوي الذي بدأ فعليًا في 22 أكتوبر 2021 وينتهي في أبريل 2022.

ما هي أجازات الفصل الدراسي الثاني 1443

قال مسئولو الوزارة إن العودة للدراسة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني، بعد أن يكمل الطلاب إجازة الفصل الدراسي الأول والتي بدأت فعلياً؛ في تاريخ الخامس والعشرين من نوفمبر 2021، والتي من الجدير بالذكر أنها يتم الاستمرار بالعمل بها 10 أيام حتى 1443/5/1، وعلي أساس ذلك يكون الفصل الدراسي الثاني 3 أشهر فقط، تبدأ خلالها الإجازة والعطلات الأساسية في الخامس عشر من شهر ديسمبر 2021 وهي أولي العطلات لنهاية الأسبوع، ومن هناك حتى إجازة منتصف الفصل الدراسي يوم 6 يناير 2022، ثم عطلة نهاية الأسبوع الثانية في 2 فبراير 2022 ، وآخر يوم إجازة لذلك الفصل الدراسي هو عطلة نهاية الأسبوع الثالثة في 25 فبراير 2022، وبذلك ستكون العودة للطلاب حضوري أو عن بعد، حيث تمر الدولة بوباء فيروسي جديد يسمي Omicron، ويتوقع الجميع استكمال الدراسة عن بعد، ولكن خرجت وزارة الصحة ببيان لها أنه لن يتم عقد حجر منزلي مرة اخزي.

التقويم الدراسي 1443

تم بالفعل إجراء العديد من التغييرات على التقويم الأكاديمي منذ بداية العام الدراسي الحالي من قبل وزارة التعليم السعودية، ونتيجة لذلك فإن مواعيد الإجازات الرسمية معروفة على مدار العام، ويختلف طول فصل الشتاء عن صيف الساعة، وأكدت الوزارة أنه ليس لديها جدول زمني ثابت في جميع المدارس الحكومية والخاصة في المملكة، فقد طرأ على التقويم الاكاديمي الكثير من تعديلات وزارة التعليم، وذلك بهدف تعايش الاجواء الدراسية مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبالتالي فهو يتكون من 3 فصول دراسية بدلاً من فصلين فقط، وطبقاً لما تم وصفه بالتقويم فأن إجازة نهاية الاسبوع ستكون في التاسع عشر من ديسمبر، وبعدها تستعد الدراسة بحضور الطلاب، وعلى هذا الاساس سيتم تطبيق الدوام الشتوي الجديد حسب خطة الوزارة المعلنة.