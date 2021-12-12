رابط استمارة الشهادة الاعدادية moe register.emis.gov.eg وزارة التربية والتعليم

رابط استمارة الشهادة الاعدادية الذي يبحث عنه اليوم الآلاف من أولياء أمور الطلاب في السنة الثالثة من المدارس الاعدادية في مصر، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم البدء في تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الكترونيا، والجميع يريد معرفة الخطوات الواجب اتخاذها وكيف يتم دفع رسوم الامتحان في مكاتب البريد ثم تسليم النماذج في المدارس في الوقت المناسب استعدادا لامتحانات منتصف العام، ونقدم شرح إجراءات التسجيل وكيف تتم تفصيلياً.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022

يمكن الان للآلاف من الطلاب والطالبات في الشهادة الإعدادية القيام بتسجيل معلوماتهم الشخصية في نموذج استمارة الشهادة الإعدادية حتي يتمكنوا من دخول امتحانات نصف العام الفصل الدراسي الأول وتتم هذه الاجراءات الكترونياً، وذلك عبر الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باتباع الخطوات التالية: –

قم اولا بدخول موقع وزارة التربية والتعليم

سيقوم الطالب باختيار الخانة التي تخص استمارات الشهادة الإعدادية 2022.

املأ الفراغات بمعلومات الطالب اسم الطالب رابعي ، الرقم القومي، تاريخ الميلادن اسم المحافظة، وبقية البيانات المطلوبة في الاستمارة

كما يسجل الطالب الادارة التعليمية التابع لها واسم المدرسة التي بها الطالب.

قم بتنزيل الأوراق اللازمة من أجل استكمال النموذج الخاص باستمارة الشهادة الاعدادية

اضغط على زر حفظ.

قم بطباعة الاستمارة ثن احتفظ بها

رسوم ملء استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي

أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها حول تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية، أنه يمكن لطلبة سنة ثالثة اعدادي أن يتمكنوا من دفع تكاليف استمارة دخول امتحان الصف الثالث الاعدادي، والتي تبلغ تكلفتها 100 جنيه ، منها خمسون جنيهًا لتكلفة الحصول على شهادة اإقرار الدراسة المرحلة الأولي من التعليم الأساسي الابتدائي، ومنهم أيضا 32 جنيهًا تكلفة. طباعة الشهادات، وهناك بقية الرسوم التي سيتم دفعها مقابل توريد الدمغات وهي تشمل ستة جنيهات مقابل دمغة نوعية و اثنان جنيه مقابل رسوم لقيمة موارد وايضا منها عشرة جنيهات سيتم دفعها مقابل رسوم طابع دعم تعليمي سيتم وضعه على الاستمارة البيضاء التي تدل على النجاح، حيث من المهم الانتهاء من تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية لجميع الطلاب قبل بداية الامتحانات في يناير المقبل.