الأعاصير تجتاج فرعا لشركة أمازون بأمريكا ومصرع 6 عاملين

وقال رئيس إدارة الإطفاء، جيمس ويتفورد، إن 45 من موظفى "أمازون" نجوا من الموت فى منشأة إدواردزفيل بولاية إيلينوي.
وتخلت السلطات عن أمل العثور على أحياء آخرين مع تحولها من جهود الإنقاذ إلى جهود الانتشال التى من المتوقع أن تستمر لأيام.
واجتاحت أعاصير 6 ولايات أمريكية مساء الجمعة مخلفة دمارا فى منازل وشركات.
وقال ويتفورد إن مصنع" أمازون" تعرض للإعصار فى نحو الساعة 8:38 مساء، وكانت قوة الرياح شديدة لدرجة أنها اقتلعت سقف المصنع وانهار المبنى نفسه.
وأضاف أنه لم يتضح عدد العمال الذين ما زالوا فى عداد المفقودين لأن "أمازون" لم يكن لديها تعداد دقيق لعدد الأشخاص الذين يعملون فى الموقع وقت حدوث الأعاصير.
وفى وت سابق أعلنت السلطات الأمريكية عن مصرع 79 شخصا على الأقل وسط مخاوف من أن هذا العدد أكبر بكثير جراء موجة أعاصير ضربت الولايات المتحدة ووصفها الرئيس، جو بايدن، بأنها الأكبر فى تاريخ البلاد.
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