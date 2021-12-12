بايدن يحذر بوتين من هذا الأمر: لا أنوى إرسال قوات إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لا ينوى إرسال قوات إلى أوكرانيا بسبب التوتر مع روسيا، قائلا إنه "حذر" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين "من تبعات اقتصادية مدمرة حال مهاجمة أوكرانيا".





وقال بايدن، فى تصريح صحفى بمدينة ويلمينغتون فى ولاية ديلافير، ردا على سؤال حول سبب "تخليه" عن فكرة نشر قوات أمريكية فى أوكرانيا فى حال "غزوها من قبل روسيا"، إن مثل هذه الخطط "لم تكن أبدا على الطاولة".

وأشار بايدن إلى أنه أبلغ بوتين خلال محادثاتهما الافتراضية فى وقت سابق من ديسمبر بأن "الولايات المتحدة ستكون مضطرة إلى نشر مزيد من القوات" فى دول الجناح الشرقى للناتو، مصرحا: "لدينا التزام مقدس أمامها بحمايتها من أى هجوم من قبل روسيا".

وأردف أنه أكد لبوتين بوضوح أن روسيا "ستدفع ثمنا باهظا" وستواجه "تبعات اقتصادية مدمرة" فى حال مهاجمتها أوكرانيا.

وتابع: "سيكون هناك تأثير لكل هذه الأمور على روسيا، ومعاملتها من قبل العالم كله والرؤية عليها ستتغيران".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين دعا نظيره الأمريكى جو بايدن لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، مشيرا إلى أن "الناتو" هو الذى يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية.

وجاء فى بيان صدر عن الكرملين فى أعقاب الاتصال بين بوتين وبايدن يوم الثلاثاء الماضي، أن "القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية الداخلية وعدم وجود تقدم فى تنفيذ اتفاقات مينسك لعام 2015 تصدرت المباحثات" بين الرئيسين.

وقال البيان إن "الرئيس الروسى قدم أدلة دامغة على النهج الهدام الذى تتبعه كييف ويهدف للنسف الكامل لاتفاقات مينسك والتوافقات التى تم التوصل إليها فى إطار رباعية نورماندي، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء استفزازات كييف ضد دونباس".