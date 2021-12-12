الهند تسجل 7774 إصابة و306 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم الأحد ارتفاع مجمل الإصابات بكوفيد-19 إلى 34.69 مليون بعد تسجيل 7774 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 475434 بعد تسجيل 306 وفيات جديدة.