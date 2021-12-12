سعر البنزين اليوم في السعودية يشهد حالة من الاستقرار بعد تحديث شهر ديسمبر 2021

أعلنت شركة أرامكو عن سعر البنزين اليوم في السعودية لشهر ديسمبر والتي جرت العادة على تحديثه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وفقاً للأسعار العالمية والتي تحاول من خلالها المملكة على تغيير قائمة الأسعار، في إطارالحوكمة لضبط الأسعار بشكل جيد بما يتناسب مع قدرة المواطنين على الشراء في الوقت نفسه الذي تتغير فيه أسعار المحروقات عالميا، وفي الفقرات التالية نرصد لكم تفاصيل تحديث اسعار البنزين.

سعر البنزين اليوم في السعودية

آلاف من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية ينتظرون لمعرفة لتحديث سعر البنزين اليوم في السعودية، وهو في نفس الوقت الذي ترتفع فيه أسعار النفط عالمياً، ما يتسبب في ارتفاع الأسعار المحلية، على الرغم من أنه أعلنت الحكومة في المملكة عن تحديدها للحد الأقصى في الأسعار بما يتناسب مع المواطنين وفي نفس الوقت يحقق توازن بين الأسعار العالمية والمحلية، كما أعلنت الحكومة عن فرض غرامات مالية وعقوبات قاسية لمن يحاولون اللعب في الأسعار أو بيع النفط بأعلى من سعرهالمعلن عنه.

تعرف على سعر البنزين اليوم في السعودية

تم الاعلان منذ عدة ساعات من قبل شركة أرامكو عملاق النفط السعودي، أنه تم الانتهاء من مراجعة سعر البنزين اليوم في السعودية لشهر ديسمبر 2021، حيث أكدت أنه وفقاً لما تم مراجعته خلال التحديثات الدورية لأسعار المحروقات العالمية، فقد تم تثبيت أسعار النفط الخاصة بشهر ديسمبر لتظل كما كانت منذ أغسطس الماضي، وبذلك تكون قائمة أسعار البنزين لشهر ديسمبر 2021 على النحو الآتي:

سجل سعر بنزين 95: 2.33 ريال لكل لتر.

سجل سعر بنزين 91: 2.18 ريال لكل لتر.

سجل سعر الغاز المسال: 0.75 ريال.

سجل سعر الديزل: 0.52 ريال لكل لتر.

وجدير بالذكر أن شركة أرامكو عملاقة النفط العالمي أعلنت مؤخرا عن توقيعها لصفقة كبرى من أجل إعادة استئجار بقيمة 15.5 مليار دولار، تشمل تلك الصفقة انشاء شبكة خطوط جديدة لأنابيب الغاز التابعة لها، وذلك مع الائتلاف العالمي بقيادة شركة بلاك روك للأصول الثابتة وكذلك شركة حصانة الاستثمارية التي تعتبر ذراع إدارة الاستثمارات للمؤسسة العامة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.