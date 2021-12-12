انخفاض سعر الذهب اليوم في السعودية ٨ جمادى الأولى ١٤٤٣ هـ “الاسعار الجديدة”

سعر الذهب اليوم في السعودية، هبوط ملحوظ جداً شهدتة الآونة الزمنية الاخيرة في سعر الذهب اليوم في السعودية بنحو 3 دولارات للأونصة ليصل سعرها إلي 1772 دولار، وذلك بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية للذهب اليوم، مما جعل الكثير من المهتمين بأسعار الذهب السعودي يتسائلون على الاسعار الجديدة بعد هذا الانخفاض، لذلك سنرصد لكم في سطور هذا المقال تفاصيل هذة الاسعار.

سعر الذهب اليوم في السعودية

يتابع الكثير من المواطنين آخر مستجدات سعر الذهب اليوم في السعودية، حيث انخفض سعر الذهب عالميًا للعقود الفورية بنسبة 0.13% ليصل إلى مستواه إلى 1773.27 دولار، بالإضافة إلى أنه انخفض كذلك للعقود الآجلة بنسبة حوالي 0.22% ليصل إلي 1773.15 دولار، وقد جاءت قائمة اسعر الذهب في السعودية الآن على النحو التالي

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 213.64 ريال سعودي، بقيمة تبلغ 56.97 دولار أمريكي.

أما عن سعر جرام الذهب اليوم من عيار 21 فقد بلغ حوالي 186.94 ريال سعودي، 49.85 دولار أمريكي.

فيما سجل سعر الذهب من عيار 18 في المملكة العربية السعودية حوالي 160.23 ريال سعودية، 42.73 دولار أمريكي.

بلغ سعر أونصة الذهب للبيع حوالي 1772 دولار وفي تعاملات الشراء حوالي 1773 دولار.

فيما سجل سعر كيلو الذهب من عيار 24 213 ألفًا و642 ريال سعودي.

ووصل سعر الجنيه الذهب من عيار 21 إلى 1495.5 ريال سعودي، 398.8 دولار.

أما عن سعر الجنيه الذهب من عيار 24 فبلغ نحو 1709.14 ريال سعودي، 455.77 دولار.

وأخيرا سجل سعر سبيكة الذهب نت عيار 24 (أوقية) نحو 6645 ريال سعودي 1772 دولار.

تفاصيل سعر الذهب عالمياً

أما فيما يخص أسعار الذهب العالمية فقد صعدت في تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة فيما عزز جاذبية المعدن النفيس، و ذلك على الرغم من وجود توقعات بأن البيانات الخاصة بالتضخم قد تدفع المجلس الاحتياطي الاتحادي لتقليص مشترياته بوتيرة أسرع، وعلى الرغم من كون الذهب أداة للتحوط من التضخم، فإن رفع أسعار الفائدة وخفض التحفيز عادة ما يؤديان في النهاية إلى دفع عوائد السندات للصعود، وعو ما يؤدي بدوره إلى رفع تكلفة الفرص البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.