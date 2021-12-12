عاصفة كبيرة تهدد كاليفورنيا.. ستظل عالقة في الأذهان لسنوات

تتجه عاصفة قوية صوب شمال كاليفورنيا، مبشرة بسقوط نحو 10 أقدام (3 أمتار) من الثلوج على قمم جبال سييرا نيفادا وهطول الأمطار، التي تشتد الحاجة إليها، في جميع أنحاء المنطقة.

ويتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار غزيرة في منطقة الخليج، مع بدء تساقط الثلوج في سيراس، الأحد، قبل أن تزداد غزارة بين الاثنين والثلاثاء، مع احتمال سقوط الثلوج على قمم جبال منطقة الخليج.

كانت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية قد حذرت في توقعات صدرت السبت: "إذا كنت تعيش في سييرا، فإن اليوم هو آخر يوم للاستعداد لعاصفة شتوية تمتد لأيام وستظل عالقة في الأذهان لسنوات قادمة".

وقال سكوت ماغواير، خبير الأرصاد الجوية في مكتب رينو التابع لخدمة الأرصاد الجوية، والذي يراقب منطقة تقع على امتداد خط ولاية نيفادا، إن عاصفة أخرى ستهب على ولاية كاليفورنيا منتصف الأسبوع وستتسبب في تساقط الثلوج.

في غضون ذلك، حذر مركز سييرا أفلانش من حدوث انهيارات ثلجية كبيرة ومدمرة من جراء تساقط الثلوج الغزيرة المصحوبة بهبوب رياح عاتية على قمة كتلة ثلجية ضعيفة.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن منخفضا جويا قادما من شمال غرب المحيط الهادئ اتجه صوب المناطق الساحلية شمال سان فرانسيسكو ليلة السبت وتسبب في سقوط أمطار خفيفة.

في شمال غرب المحيط الهادئ، أصدر مركز الأرصاد الجوية تحذير من عاصفة شتوية قوية تضرب المنطقة بما في ذلك منتجع للتزلج حيث أدى انهيار جليدي السبت إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 60 عاما وطمرت الثلوج 5 آخرين قبل أن تتمكن قوات الإنقاذ من انتشالهم أحياء.

وقالت سارة مكوركل، أخصائية الأرصاد الجوية في مكتب خدمة الأرصاد الجوية، إن التوقعات تشير إلى هطول أمطار غزيرة بالقرب من سان فرانسيسكو ليل الأحد حتى صباح الاثنين مع اتجاه العاصفة إلى الشرق والجنوب.