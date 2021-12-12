بسبب كورونا.. رئيسة وزراء السويد تلغى زيارتها إلى برلين

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة وزراء السويد الجديدة، ماجدالينا أندرسون، مساء أمس السبت، قطع زيارتها إلى برلين بصورة عاجلة، والتى كانت بدأتها فعليًا لحضور مؤتمر الحزب الاشتراكى الديمقراطى، بعدما تبين إصابة أحد أعضاء وفدها بعدوى كورونا.





ورّد بيان مستشارية السويد، أمس السبت، على سؤال حول السبب فى قطع الزيارة، فأشارت إلى أن السبب هو ظهور حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا بين أعضاء وفدها.

وأكدت المستشارية السويدية أن نتائج اختبار كورونا لدى أندرسون نفسها جاءت سلبية، لكنها تتبع القيود المفروضة حاليًا لمواجهة المرض، مضيفة أنه لهذا السبب فإن الإلتزامات المخططة لزيارتها إلى برلين ستتوقف مع الأسف.

وأشارت المستشارية السويدية إلى أنه "سيتم إعادة فحص الوفد كاملاً عند عودته إلى السويد".

وكان من المقرر أن تلقى رئيسة وزراء السويد خطابًا فى المؤتمر العام للحزب الاشتراكى الديمقراطى، إضافة إلى اجتماعات مع المستشار الألمانى الجديد أولاف شولتس، وزعيمى الحزب زاسيكا إيسكن، ولارس كلينجبايل، اللذين تم انتخابهما بعد ظهر أمس السبت.