الهند تسجل 7774 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت الهند 7 آلاف و774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 34 مليونا و690 ألفا و510 حالات.





وأفادت وزارة الصحة الهندية حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية اليوم الأحد، بارتفاع إجمالى الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 475 ألفا و434 وفاة، وذلك عقب وفاة 306 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن إجمالى عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 34 مليونا و122 ألفا و795 شخصا.. فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليا فى الهند 92 ألفا و281 حالة.