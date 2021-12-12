وأشارت التقارير إلى صدور أوامر الاستدعاء منذ أول أمس الجمعة، مطالبة المتورطين فى اقتحام الكونجرس بتاريخ 5 و6 يناير الماضى، بتقديم شهادات وتسجيلات، ومن بينهم أشخاص كانوا يعملون مباشرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، على التخطيط للمسيرة فى حديقة "ذا إكليبس" جنوب البيت الأبيض قبل اقتحام المحتجون لمبنى الكابيتول.
وتطالب اللجنة هؤلاء الأشخاص بتقديم مستندات بحلول 23 ديسمبر الجارى، لافتة إلى أن روبرت "بوبى" بيد جونيور، وماكس ميلر التقوا بالرئيس ترامب فى غرفة طعامه الخاصة يوم 4 يناير الماضى، للحديث عن المسيرة القادمة فى حديقة "ذا إكليبس"، لدعم ادعاءاته بتزوير الانتخابات، وتحديد الأشخاص الذين كان يريد لهم ترامب أن يلقوا كلمة بين للمشاركين فى المسيرة.
كما كانت كاترينا بيرسون، المسؤولة الانتخابية لترامب، ضمن الحاضرين فى الاجتماع، وتلقت أمر استدعاء فى سبتمبر، حيث طالبتها اللجنة إلى جانب ميلر، المرشح حاليًا للحصول على عضوية مجلس النواب فى أوهاويو، بالإدلاء بشهادتيهما بحلول 6 و7 يناير المقبل على الترتيب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة أمريكية تصدر أوامر استدعاء لمنظمى مسيرات يوم اقتحام الكونجرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.