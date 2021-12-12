لجنة أمريكية تصدر أوامر استدعاء لمنظمى مسيرات يوم اقتحام الكونجرس

جدة - نرمين السيد - أصدرت اللجنة المسؤولة عن التحقيق فى اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكى أوامر استدعاء لـ 6 من الأفراد المتورطين فى التخطيط لمسيرات سبقت الاقتحام العنيف، حسبما أفادت تقارير أمريكية، اليوم الأحد.





وأشارت التقارير إلى صدور أوامر الاستدعاء منذ أول أمس الجمعة، مطالبة المتورطين فى اقتحام الكونجرس بتاريخ 5 و6 يناير الماضى، بتقديم شهادات وتسجيلات، ومن بينهم أشخاص كانوا يعملون مباشرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، على التخطيط للمسيرة فى حديقة "ذا إكليبس" جنوب البيت الأبيض قبل اقتحام المحتجون لمبنى الكابيتول.

وتطالب اللجنة هؤلاء الأشخاص بتقديم مستندات بحلول 23 ديسمبر الجارى، لافتة إلى أن روبرت "بوبى" بيد جونيور، وماكس ميلر التقوا بالرئيس ترامب فى غرفة طعامه الخاصة يوم 4 يناير الماضى، للحديث عن المسيرة القادمة فى حديقة "ذا إكليبس"، لدعم ادعاءاته بتزوير الانتخابات، وتحديد الأشخاص الذين كان يريد لهم ترامب أن يلقوا كلمة بين للمشاركين فى المسيرة.

كما كانت كاترينا بيرسون، المسؤولة الانتخابية لترامب، ضمن الحاضرين فى الاجتماع، وتلقت أمر استدعاء فى سبتمبر، حيث طالبتها اللجنة إلى جانب ميلر، المرشح حاليًا للحصول على عضوية مجلس النواب فى أوهاويو، بالإدلاء بشهادتيهما بحلول 6 و7 يناير المقبل على الترتيب.