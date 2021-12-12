زلزال يهز شرقي العاصمة اليابانية طوكيو

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالا بلغت قوته خمس درجات هز شرق اليابان، اليوم الأحد. وأضافت الهيئة إن مركز الزلزال كان الجزء الجنوبي من مقاطعة إيباراكي، شرقي العاصمة طوكيو. وقال شهود إن الزلزال هز المباني في طوكيو، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

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