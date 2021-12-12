رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 sbis hrsd sa

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان رسميا عن إطلاقها لـ رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ذلك الذي يقوم باستهداف الفئات الأشد احتياجا داخل المجتمع، حيث لا يقوم بالنظر إلى تصنيفهم وفق الدعم السابق، الذي كان متمثلا في تقديم الدعم إلى المطلقات، والذين وصلوا إلى سن الشيخوخة وغيرهم من الفئات الأخرى، لكنه ينظر إلى المواطنين الذين في حاجة إلى الحصول على هذا الدعم حتى يتمكنوا من الاستقلال المالي والقدرة على مواصلة المعيشة، حيث يهدف هذه البرنامج على تحول الأفراد من محتاجين إلى أشخاص منتجة، بالإضافة إلى توفير الرقابة والمتابعة باستمرار حتى يتم تحقيق الهدف الرئيسي من النظام.أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد
- يعتبر الهدف الرئيسي من برنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور هو جعل المستحقين قادرين على تحقيق استقلالهم المادي
- العمل على توفير ما يؤدي إلى تلبية احتياجات المواطنين والأسر الأساسية وكذلك الأفراد المستقلة
- القيام بتقديم الدعم المادي والحماية الاجتماعية لكافة المستحقين
- وضع العديد من الضوابط والآليات التي تعمل على تقديم المساعدة إلى المستحقين
- توفير التدابير اللازمة لكي يتم وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا
قامت الوزارة بتفعيل الضمان الاجتماعي المطور والإعلان عن منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك حتى يتم استقبال طلبات التسجيل الجديدة، وبذلك يتمكن كل من يرغب في التسجيل داخل هذا النظام أن يقوم بالتسجيل من خلال الرابط التالي، واتباع الخطوات الآتية:
- تسجيل الدخول في منصة الضمان الإجتماعي الخاصة بالدعم والحماية الإجتماعية
- القيام بتعبئة جميع البيانات الخاصة بالمتقدم والمتمثلة في تاريخ الميلاد، رقم الهوية، كلمة المرور، ورقم الجوال
- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، ثم النقر على تسجيل الدخول
- القيام بكتابة كلمة المرور التي يتم ارسالها على رقم الهاتف، ثم الضغط على أيقونة التوثيق
- إدراج رقم الهوية الخاصة بالمستفيد، وكذلك كلمة المرور
- الضغط على الصفحة الرئيسية حتى يتم تعبئة البيانات الخاصة بالملف الموحد
- يتم الذهاب إلى الملف الموحد، وسوف يتم الطلب من قبل البرنامج بتعبئة البيانات الشخصية المتمثلة في بيانات السكن والدخل، وعدد الممتلكات وغيرها من البيانات التي على أساسها يتم قبول الطلب أو رفضه.
الوسوم
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان رسميا عن إطلاقها لـ رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ذلك الذي يقوم باستهداف الفئات الأشد احتياجا داخل المجتمع، حيث لا يقوم بالنظر إلى تصنيفهم وفق الدعم السابق، الذي كان متمثلا في تقديم الدعم إلى المطلقات، والذين وصلوا إلى سن الشيخوخة وغيرهم من الفئات الأخرى، لكنه ينظر إلى المواطنين الذين في حاجة إلى الحصول على هذا الدعم حتى يتمكنوا من الاستقلال المالي والقدرة على مواصلة المعيشة، حيث يهدف هذه البرنامج على تحول الأفراد من محتاجين إلى أشخاص منتجة، بالإضافة إلى توفير الرقابة والمتابعة باستمرار حتى يتم تحقيق الهدف الرئيسي من النظام.أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد
- يعتبر الهدف الرئيسي من برنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور هو جعل المستحقين قادرين على تحقيق استقلالهم المادي
- العمل على توفير ما يؤدي إلى تلبية احتياجات المواطنين والأسر الأساسية وكذلك الأفراد المستقلة
- القيام بتقديم الدعم المادي والحماية الاجتماعية لكافة المستحقين
- وضع العديد من الضوابط والآليات التي تعمل على تقديم المساعدة إلى المستحقين
- توفير التدابير اللازمة لكي يتم وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا
قامت الوزارة بتفعيل الضمان الاجتماعي المطور والإعلان عن منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك حتى يتم استقبال طلبات التسجيل الجديدة، وبذلك يتمكن كل من يرغب في التسجيل داخل هذا النظام أن يقوم بالتسجيل من خلال الرابط التالي، واتباع الخطوات الآتية:
- تسجيل الدخول في منصة الضمان الإجتماعي الخاصة بالدعم والحماية الإجتماعية
- القيام بتعبئة جميع البيانات الخاصة بالمتقدم والمتمثلة في تاريخ الميلاد، رقم الهوية، كلمة المرور، ورقم الجوال
- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، ثم النقر على تسجيل الدخول
- القيام بكتابة كلمة المرور التي يتم ارسالها على رقم الهاتف، ثم الضغط على أيقونة التوثيق
- إدراج رقم الهوية الخاصة بالمستفيد، وكذلك كلمة المرور
- الضغط على الصفحة الرئيسية حتى يتم تعبئة البيانات الخاصة بالملف الموحد
- يتم الذهاب إلى الملف الموحد، وسوف يتم الطلب من قبل البرنامج بتعبئة البيانات الشخصية المتمثلة في بيانات السكن والدخل، وعدد الممتلكات وغيرها من البيانات التي على أساسها يتم قبول الطلب أو رفضه.
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