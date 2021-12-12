رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 sbis hrsd sa

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان رسميا عن إطلاقها لـ رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ذلك الذي يقوم باستهداف الفئات الأشد احتياجا داخل المجتمع، حيث لا يقوم بالنظر إلى تصنيفهم وفق الدعم السابق، الذي كان متمثلا في تقديم الدعم إلى المطلقات، والذين وصلوا إلى سن الشيخوخة وغيرهم من الفئات الأخرى، لكنه ينظر إلى المواطنين الذين في حاجة إلى الحصول على هذا الدعم حتى يتمكنوا من الاستقلال المالي والقدرة على مواصلة المعيشة، حيث يهدف هذه البرنامج على تحول الأفراد من محتاجين إلى أشخاص منتجة، بالإضافة إلى توفير الرقابة والمتابعة باستمرار حتى يتم تحقيق الهدف الرئيسي من النظام.

يعتبر الهدف الرئيسي من برنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور هو جعل المستحقين قادرين على تحقيق استقلالهم المادي

العمل على توفير ما يؤدي إلى تلبية احتياجات المواطنين والأسر الأساسية وكذلك الأفراد المستقلة

القيام بتقديم الدعم المادي والحماية الاجتماعية لكافة المستحقين

وضع العديد من الضوابط والآليات التي تعمل على تقديم المساعدة إلى المستحقين

توفير التدابير اللازمة لكي يتم وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا

أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديدرابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

قامت الوزارة بتفعيل الضمان الاجتماعي المطور والإعلان عن منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك حتى يتم استقبال طلبات التسجيل الجديدة، وبذلك يتمكن كل من يرغب في التسجيل داخل هذا النظام أن يقوم بالتسجيل من خلال الرابط التالي، واتباع الخطوات الآتية: