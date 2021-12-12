بأقل راتب تمويل إمكان الراجحي بدون موافقة الكفيل وتحويل الراتب بأقساط ميسرة

تمويل إمكان الراجحي يحتاج من المتقدمين لطلب التمويل الميسر أقل راتب شهري في السعودية سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع شبة حكومي كذلك لا يشترط جهة العمل في السعودية ولابد من توفير سجل ائتماني جيد قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على تمويل شركة إمكان التي تتميز بالعديد من المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون كفيل غارم كذلك توفير التمويل بدون تحويل الراتب الشهري بالتقسيط الميسر من 24 شهر حتى 48 شهر ويتم ذلك عبر شركة إمكان تحت إشراف بنك الراجحي السعودي بالمملكة ويصل مبلغ التمويل بعد موافقة الشركة إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة فورية بعد تطابق جميع الضمانات والشروط الواجبة للحصول على تمويل ميسر لدى شركة إمكان للتمويل في السعودية.

أهم شروط الحصول على تمويل إمكان الراجحي لهذا العام

تمويل إمكان من أهم التمويلات الميسرة لجميع المواطنين السعوديين ولكن يجب توفير بعض الضوابط والأحكام المطلوبة للحصول على التمويل المناسب بدون كفيل غارم أو بدون تحويل الراتب الشهري عبر موقع شركة إمكان للتمويل بالمملكة وسوف نشرح لكم بالتفصيل كافة الشروط والمتطلبات الواجبة للتمويل كما يلي بالتفصيل:

يشترط التمويل لدى شركة إمكان بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ 22 سنه ويصل إلى 60 سنه فقط.

التمويل يحتاج عدم التعثر لدى تقرير سمة السعودي مع سجل ائتماني جيد لدى شركة إمكان للتمويل.

يحتاج فتح حساب من خلال بنك الراجحي السعودي بالمملكة.

الآن يطلب التمويل أقل راتب شهري يبدأ من 1900 ريال سعودي للمتقاعدين وتوفير راتب شهري 2000 ريال من الموظفين السعوديين.

فترة ستة أشهر من العاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

التمويل النقدي يبدأ من خمسة ألف ريال سعودي ويصل إلى خمسون ألف ريال سعودي.

فترة ميسرة بالتقسيط لمدة سنتين على الأكثر وسنة على الأقل.

تمويل شخصي إسلامي متوافق ومطابق مع أحكام ومعايير الشريعة الإسلامية.

كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

تمويل إمكان الراجحي بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي.

أهم مميزات الحصول على تمويل نقدي لدى شركة إمكان