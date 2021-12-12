نتائج القبول المركزي 2021-2022 “ظهرت الأن” بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا في العراق

ازداد البحث عن نتائج القبول المركزي 2021-2022 عبر محركات البحث الآن، وذلك منذ أن أكدت وزارة التعليم العالي في العراق، أنه من المقرر أن تصدر نتائج القبول في كافة الجامعات العراقية والحدود الدنيا للطلاب المقبولين خلال الساعات القليلة القادمة على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك بمجرد أن تنتهى فترة التقديم لطلاب الصف السادس الإعدادي الناجحين في اختبارات الدور الأول، والذي ينتمي إليهم العشر الأوائل وذوي الشهداء، وفي إطار خدماتنا اليومية التي نقدمها لكم خلال موقعنا “ثقفني” فنستعرض معكم رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2022.

نتائج القبول المركزي 2021-2022

أعلنت وزارة التعليم العالي في دولة العراق من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل أيام قليلة أنها تستعد الآن لتعلن عن ظهور نتائج القبول المركزي 2021-2022 للجامعات العراقية، وذلك فور انتهاء الدكتور نبيل كاظم وزير التعليم العالي من الاجتماع الذي انعقد مؤخرا مع دائرة الدراسات والمتابعة والتخطيط، لوضع الخطوط العريضة واللمسات الأخيرة للكشف عنآليات القبول في الجامعات العراقية، وجاري الآن الانتهاء فعليا من كافة الإجراءات لإعلان النتائج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة ليتمكن جميع الطلاب في كافة المحافظات العراقية من الاطلاع عليها بمنتهى السهولة.

الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2021-2022 بالرقم الإمتحاني

من المقرر أن يتم الكشف عن نتائج القبول المركزي 2021-2022 للسنة الدراسية الجديدة، مع قائمة أسماء المقبولين في جميع الجامعات العراقية، في غضون ساعات قليلة، كما أنه سيتم نشر قائمة بالحدود الدنيا للعام الدراسي 2021-2022 ، في جامعة كافة الجامعات العراقية، ومن الجدير بالذكر أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج القبول المركزي 2021-2022 أيضا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا أو موقع ملازمنا، الذي تدعمه وزارة التعليم العالي في العراق، والذي يقوم برفع جميع البيانات الخاصة بنتائج القبول في حافظات العراق بالكامل، وقد أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ يوم 9 من ديسمبرالجاري، بأنها تستعد الآن بكل جدية للإعلان عن نتيجة القبول بالمحافظات وانه يجب على جميع الطلاب والمهتمين بالأمر متابعة المواقع المذكورة باستمرار حيث سيتم الاعلان عن النتيجة في أي وقت.