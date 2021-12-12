غوارديولا يكشف "سر" ركلة جزاء سترلينغ.. محرز رقم واحد

أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم بأداء مهاجمه رحيم سترلينغ، الذي نفذ ركلة جزاء وأحرز منها هدفه رقم 100 في الدوري خلال فوز فريقه 1-صفر على ولفرهامبتون واندرارز، السبت، في ملعب الاتحاد.

وكان هدف الأمس خامس هدف يحرزه سترلينغ في أخر 8 مباريات في جميع المنافسات وكان بمثابة مؤشر على عودة لاعب منتخب إنجلترا إلى سابق تألقه بعد تراجع مستواه في مرحلة مبكرة من الموسم الحالي.

وأشار غوارديولا إلى أن سترلينغ نفذ ركلة الجزاء لعدم وجود اللاعبين الأفضل في تنفيذ هذه الركلات في الملعب، رغم أنه أهدر سترلينغ أخر 3 ركلات جزاء نفذها.

وقال غوارديولا: "أفضل لاعب لدينا ينفذ ركلات الجزاء حتى الآن هو رياض محرز. لأنه أثبت أنه يملك نوعية متميزة تحت الضغط لكنه لم يكن في الملعب".

وأضاف المدرب الإسباني المخضرم "إيلكاي غندوغان يجيد أيضا تنفيذ الركلات لكنه يعاني من مشكلة في الظهر وتراجع أداؤه في أخر مباراتين. وعندها قرروا اختيار برناردو سيلفا وهو يجيد ذلك كما أن رودري أيضا يمكنه تنفيذها لكن رحيم تصدى للمهمة وأحرز هدفا وهذه قيم أقدرها".

وقال غوارديولا أيضا إنه معجب بحصيلة سترلينغ، الذي أكمل عامه 27 قبل أيام قليلة، كما أشاد بحارس المرمى إيدرسون الذي خرج بشباك نظيفة للمرة 100 مع النادي في 212 مباراة.

وأردف المدرب قائلا: "هذا رقم كبير بالنسبة لعمر رحيم. 100 هدف عدد كبير. تماما مثل الحفاظ على نظافة الشباك 100 مرة بالنسبة لإيدي. مبروك لهذين اللاعبين وللفريق".