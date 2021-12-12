طوكيو وسول يعقدان محادثات غير رسمية على هامش اجتماع مجموعة السبع

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى، ونظيره الكورى الجنوبى تشونج إيوى-يونج، أهمية التعاون بين بلديهما، وضرورة التعاون الثلاثى مع الولايات المتحدة بشأن عدة قضايا من بينها تلك المتعلقة بكوريا الشمالية.





جاء ذلك خلال محادثات غير رسمية بين الوزيرين على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية المنعقد فى مدينة "ليفربول" البريطانية. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأحد، أن الوزيرين عقدا محادثات غير رسمية خلال جلسة عشاء أثناء الفعاليات، مضيفة أن هاياشى شرح موقف الحكومة اليابانية بشأن القضايا المتعلقة بالعمل فى زمن الحرب. وبحسب الإذاعة اليابانية، اتفق الوزيران على ضرورة تسريع المحادثات الدبلوماسية والاتصالات بين البلدين من أجل المساعدة فى تحقيق العودة إلى العلاقات الثنائية العادية.

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