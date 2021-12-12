كورنا يقترب من 270 مليون إصابة ويتخطى 5 ملايين وفاة حول العالم

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى 269 مليوناً و728 ألف حالة مؤكدة حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات الموزعة حول العالم، حاجز 8 مليارات و415 مليون جرعة، حسبما أفادت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، فقد ارتفع إجمالى الوفيات إلى 5 ملايين و301 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا. وكانت وكالة الأدوية فى سويسرا وافقت، أول أمس الجمعة، على تطعيم الأطفال الذين بلغوا سن الخامسة وما فوق ضد فيروس كورونا، بلقاح "فايزر بيونتك". وقالت الوكالة إن "نتائج التجارب السريرية تظهر أن التطعيم آمن وفعال فى آن معا" للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، الذين لم يتم تطعيمهم حتى الآن. ويعطى لقاح "فايزر بيونتك" على جرعتين (10 ميكروجرام) تفصل بينهما 3 أسابيع، وهو ما يمثل "ثلث قوة الجرعة الممنوحة للمراهقين والبالغين"، حسب الوكالة.

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