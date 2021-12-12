تونس: تطعيم 41 ألفا و639 شخصا ضد كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن 5 ملايين و343 ألفا و504 أشخاص قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالى للجرعات التى تم توزيعها 10 ملايين و979 ألفا و709 جرعات بينها 24 ألفا و514 جرعة للسفر.
وأوضحت أن عدد الأشخاص المسجلين فى منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 7 ملايين و181 ألفا و387 شخصا حتى الآن.
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