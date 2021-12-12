تايلاند تسجل أقل حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ ستة أشهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة العامة فى تايلاند، اليوم الأحد، تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أنها أقل حصيلة يومية للوفيات تسجلها البلاد منذ يونيو الماضى، ليصل إجمالى عدد حالات الوفاة فى البلاد منذ بداية الوباء إلى 21 ألفا و171 حالة.





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