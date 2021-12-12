رابط وظائف هيئة الذكاة والضريبة والجمارك الجديدة 2021/12/12 وشروط التسجيل والمواعيد

رابط تقديم وظائف هيئة الذكاة والضريبة والجمارك السعودية الجديدة 1443، والتي تم الإعلان عنها اليوم الأحد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن حاجتها إلي شغل عدد من الوظائف، ودعت الخريجين للتسجيل عبر رابط الهيئة الإلكتروني، وفق ضوابط وشروط محددة أعلنت عنها لكل وظيفة، وقالت الهيئة أن الوظائف تتطلب الحصول على درجة البكالوريوس فيما فوق، وبينت أن العمل سوف يكون في مدينة الرياض، وفيما يلي مسميات الوظائف وطريقة التسجيل وشروط التقديم المطلوبة.

مسئول مشتريات. محلل المعلومات الفنية. أخصائي إدارة الاستثمار. محلل البيانات الرئيسي. أخصائي أقتصادي. مدير المعلومات الاستراتيجية. محلل الأداء المؤسسي. مسئول علاقات دولية رئيسي.

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة الذكاة على الإنترنت careers.gazt.gov.sa .

. قم بتحديد اللغة من الصفحة الرئيسية للموقع ” عربي، إنجليزي”.

أنقر على التخصص المناسب لمؤهلك العلمي وخبراتك العملية.

أملء الحقول المطلوبة بدقة ثم أضغط على “التسجيل الآن”.

سوف يتم نقلك إلي موقع التسجيل في حالة أنك لا تمتلك حساب أضغط على حساب جديد.

قم بتسجيل بياناتك الشخصية وأرفق المستندات المطلوبة ثم أضغط تأكيد وإرسال الطلب.

مسئول المشتريات : الحصول على بكالوريوس تخصص “إدارة أعمال” خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المشتريات وإدارة الموردين. محلل المعلومات الفنية : شهادة البكالوريوس تخصص ” إدارة المخاطر، الشئون المالية‘ إدارة أعمال خبرة لا تقل عن سنتين في مجال إدارة المخاطر والالتزام. أخصائي إدارة الاستثمار : شهادة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص “إدارة الأعمال، الشئون المالية” خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الاستثمار. محلل البيانات الرئيسي : بكالوريوس في تخصص ” إدارة المخاطر، إدارة الأعمال، الشئون المالية” خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الإحصاء أو تحليل البيانات. أخصائي أقتصادي : شهادة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص ” العلوم الاقتصادية، إدارة الأعمال، نظم إدارة المعلومات” خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة الدراسات الاقتصادية والضريبية أو مجال ذا صلة. مدير المعلومات الاستراتيجية : البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص ” إدارة المخاطر، إدارة الأعمال، الشئون المالية” خبرة لا تقل عن 10 سنوات في إدارة المخاطر أو ممارسات الامتثال، مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إحدى المناصب الإدارية. محلل الأداء المؤسسي : درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال مع وجود خبرة لا تقل عن سنة في الأداء المؤسسي. مسئول علاقات دولية رئيسي: درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها مع وجود خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال العلاقات الدولية.

الوظائف المتاحة في هيئة الذكاة والضريبة والجماركرابط وظائف هيئة الذكاة والضريبة والجماركالشروط العامة للتسجيل في الوظائفموعد التسجيل في وظائف هيئة الزكاة

يبدأ التسجيل على الوظائف من اليوم الأحد الموافق 2021/12/12، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب لشغل الوظائف.